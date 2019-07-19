Зона комфорта: что это такое и зачем ее покидать?

Уютное место, где нам хорошо или границы, которые не дают развиваться? Мы часто слышим о том, что выходить из зоны комфорта полезно, но как понять, что это действительно нужно? И вообще, зачем покидать привычную атмосферу, где так уютно, тепло и безопасно? Пообщались с психологом Верой Романовой и узнали, почему мы можем застрять в зоне комфорта на долгие годы, а можем и не обрести её в жизни вовсе.

Что вообще такое зона комфорта и зачем она нам?

Комфорт — это своеобразная граница или рамки, по которым мы определяем качество собственной жизни. У каждого человека свой комфорт: для кого-то он воплощается в возможности чувствовать себя счастливым, для другого человека это способ проявлять любовь по отношению к самому себе или другому, для третьего — возможность иметь мечту и превращать её в цель.

Зона комфорта нужна для того, чтобы было куда возвращаться. Часто получается так, что этапы нашей жизни сменяют друг друга, а мы забываем делать между ними паузы. Например, переход от одних отношений к другим, или период развития отношений с партнером: от первых свиданий до брака и совместных детей. В такие моменты можно обесценить себя и понизить самооценку. Здесь нам как раз и нужна зона комфорта — чтобы возвращаться туда, где нам было хорошо и где мы испытывали радость и удовольствие.

Не всегда зона комфорта — это состояние, в котором нам хорошо. Страдания и переживания тоже могут быть зоной комфорта. Бывает, человек настолько привыкает к подавленному состоянию, что уже не знает, кем он будет, если перестанет ныть, жаловаться или болеть.

Как понять, что вы все-таки застряли

Бывает, что мы все-таки засиживаемся на месте. Первый звонок — это отсутствие радости в жизни, достижений и впечатлений — словом, когда вы понимаете, что застыли на месте и не развиваетесь. Второе — когда оценки, которые вы получаете от окружающих, вас не устраивают. Чужое мнение точно не всегда стоит воспринимать буквально, но оно может стать поводом задуматься.

Чаще всего в плену зоны комфорта оказываются перфекционисты и люди, которые испытывают страх перед изменениями. Их кредо — пусть лучше будет так, как есть, чем я буду предпринимать какие-то действия, не зная, чего ожидать. Боязнь выйти из зоны комфорта — это не лень, это, скорее, вопрос неосознанности и отсутствия интереса. В зоне комфорта могут застрять и люди, которые получили слишком много негативной оценки и они боятся получить ее снова.

Нужно ли выходить из зоны комфорта?

На самом деле, в нашей культуре люди скореее не фиксируют зону комфорта, чем застревают в ней. Мы ведь живем в мире оценок и суждений, и большинство из нас создаёт модель жизни из собственных желаний и ожиданий других людей. Выходит, нашей зоной комфорта оказывается место, где мы нравимся не самим себе, а другим.

У нас так повелось, что многие бизнес-тренеры, коучи и даже психологи говорят о том, что выход из зоны комфорта — это когда вам больно, неприятно, но вы должны это перестрадать. Но спросите себя: кому нужен этот выход из зоны комфорта? Вам или тому, кто от вас этого требует? И если вам, то почему бы не рассматривать это как что-то, чего вам хочется, а не насиловать себя.

Как создавать зону комфорта?

Исходя из вышесказанного, зона комфорта — это когда у нас получается все, что мы делаем, и мы внутренне ощущаем свой успех. Это и есть позитивная часть нашего комфорта, переживание наших успехов нами самими. Мы можем пребывать в этой зоне комфорта и переживай свой успех внутренне. А можем переходить в зону дискомфорта и пытаться получить признание извне.

Один из способов создания зоны комфорта лежит в наших межличностных отношениях. Мы можем измерить этот комфорт телесными ощущениями или коммуникациями. Когда мы хотим создать комфорт, то выбираем, с кем и в какие коммуникации вступаем. Тем самым создавая границы для своего комфорта и либо пускаем в них людей, либо «выходим» к ним сами. Определять эти границы можно по ощущениям собственного комфорта — когда вам хорошо с другими людьми и с самим собой, а когда нет.

Если говорить не о сиюминутной зоне комфорта, а о перспективе — то это проекция жизни, которая будет приносить нам счастье в будущем. Когда мы сначала фантазируем о своем комфорте, а потом выстраиваем его. Эта зона комфорта про наши внутренние желания: про ощущение счастья, любви, собственного места в жизни.

Часто выстраивать зону комфорта нам мешает наш негативный опыт. Дело в том, что болезненные ощущения мы можем воспринимать как нормальные и правильные. И получается, что мы свою зону комфорта формируем из отрицательного опыта. Поэтому, в таком случае важно привносить позитивные вещи в свою жизнь.

Чем полезен выход из зоны комфорта?

Важно, чтобы выход из зоны комфорта способствовал развитию личности. Например, помогал расти в профессиональном плане. В этом случае важно делать паузы в своей деятельности, проводить анализ и совершать изменения.

Если говорить о выходе из зоны комфорта в интимной сфере — то здесь это возможность почувствовать новые эмоции и ощущения. Мы не говорим сейчас о БДСМ или оргиях, как многие сразу думают, а о возможности попробовать новое. Например, по-другому прикасаться к друг другу, развивать свои тактильные ощущения и не бояться высказать свои желания.

Даже новые хобби — это тоже выход из зоны комфорта. Люди часто боятся браться за новое из-за риска неудач и в итоге лишают себя увлечений.

Еще один полезный пример такого выхода — отношения с другими людьми. Почему бы не попробовать иногда строить общение не так, как мы привыкли? Например, написать мужу среди дня романтическую смс, если обычно вы этого не делаете. Или вместо вина взять к друзьям в гости настольную игру.

Как правильно выходить из зоны комфорта?

Существует несколько вариантов:

Расширять границы зоны комфорта постепенно. Это хорошая и менее стрессовая стратегия, но есть риск того, что вы можете расширить свои границы до такой степени, что в итоге перестанете их контролировать и вам некуда будет возвращаться. Открывать зону комфорта. Если говорить о ней, как о крепости или любом другом пространстве, в котором вам комфортно, вы можете, условно, открыть в ней двери и окна и либо попробовать из них выглянуть или выйти, либо пустить в них других людей. Еще одна стратегия, с которой можно выходить из зоны комфорта — это проектирование собственной жизни. Для этого нужно взять исходную точку, которая является для вас зоной комфорта, и представить будущую зону комфорта. И построить свою жизнь так, чтобы постепенно перейти из одной точки в другую.

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Новости портала «Весь Харьков»