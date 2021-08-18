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Зручний графік роботи та обов’язкове запрошення на 2 дозу - нове розпорядження по ліквідації наслідків COVID-19

Зручний графік роботи та обов’язкове запрошення на 2 дозу - нове розпорядження по ліквідації наслідків COVID-19

Посилення комунікації щодо вакцинації від COVID-19, зміна графіків роботи пунктів щеплення відповідно до потреб громадян та обов’язкове інформування і запрошення на 2 дозу вакцини, аби вчасно завершити курс. Про це йдеться в новому ​​розпорядженні керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру, пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка.

“Вакцина - єдиний ефективний спосіб запобігти ускладненням та смерті від COVID-19, а сам процес вакцинації - має бути ефективним та зручним для населення. Важливо, щоб пункти наслідували практику центрів масової вакцинації і їхні можливості зустрічались із потребами громадян. У відрядженні я зустрів багато пунктів, які були зачинені вже по обіді, бо, виявляється, їхній графік роботи переважно з 10 до 12. Звісно, що вони не встигають охопити всіх бажаючих, бо люди працюють в цей час”, - коментує рішення Віктор Ляшко.

Разом із цим в міністерстві фіксують відставання по введенню других доз. “Сервіс вакцинації має піклуватись про пацієнта, маємо нагадати і подбати про необхідність завершення курсу, адже лише повний курс імунізації допоможе людині протистояти коронавірусній інфекції”, - додає міністр.

З цим та іншими розпорядженнями стосовно ліквідації надзвичайної ситуації (COVID-19) можна ознайомитись за посиланням: https://bit.ly/3yXIxOa

Вакцинація проти COVID-19 в Україні відбувається силами мобільних бригад з імунізації, пунктів щеплень та центрів масової вакцинації. Перелік центрів масової вакцинації та пунктів щеплень шукайте за посиланням: https://list.covid19.gov.ua/.

Пам’ятайте, вакцинація убезпечить вас від важкого перебігу хвороби, госпіталізації чи смерті від COVID-19. Записуйтеся на щеплення, щоб вберегти своє життя і здоров’я, а також людей поруч.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 можна через свого сімейного лікаря або ж зателефонувати безпосередньо до реєстратури медичного закладу, де діє пункт щеплення. Організовані колективи з понад 50 охочими щепитися можуть телефонувати за номером контакт-центру 0 800 60 2019.

Дізнавайтеся більше про заходи протидії COVID-19 за номером контакт-центру 0 800 60 20 19 та на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Источник: 2021-08-17

Новости портала «Весь Харьков»

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