11 признаков того, что вы не будете с ним счастливы, даже если любите всей душой

Пока вы выкладываетесь в отношениях по полной, он ведет себя отстраненно. Вроде бы рядом, но при этом одной ногой за дверью…

1. Он игнорирует ваши сообщения.

Каждый раз, когда вы ему пишете, то ощущаете беспокойство, потому что боитесь, что он не ответит. У него есть привычка игнорировать ваши сообщения часами или даже днями.

Он пишет только тогда, когда ему это удобно или когда ему от вас что-то нужно. Конечно, он не обязан отвечать в режиме 24/7, но мы же понимаем, как ведут себя люди, которые по-настоящему влюблены.

2. Он всегда одной ногой за дверью.

Пока вы выкладываетесь по полной, он предпочитает ничего не делать. Он вроде бы рядом, но при этом одной ногой за дверью.

Он дает ровно столько, чтобы совсем не потерять вас, но не достаточно, чтобы вы смогли почувствовать себя счастливой.

Не соглашайтесь на мужчину, который ведет себя отстраненно и «выдает» любовь по крупицам. Вы заслуживаете гораздо большего.

3. Он незрелый.

Это даже здорово, если иногда он ведет себя немного по-мальчишески, но некоторые мужчины заходят слишком далеко. И это тревожный признак, если чувствуете, что вам приходится быть матерью для своей второй половинки.

Жить с незрелым партнером очень трудно. Вам нужен тот, кто будет равным, а не тот, кого нужно воспитывать.

Поговорите с партнером, расскажите честно о том, почему его незрелое поведение вас так беспокоит. И если после этого он постарается занять более активную жизненную позицию, значит, еще рано терять надежду.

4. Он не отвечает за свои слова.

Он отменяет планы в последнюю минуту. Многое обещает, но до реальных дел так и не доходит. Он нечестен, и его слова не имеют ценности.

Не тратьте свое время на того, кому вы не можете доверять.

5. Он абсолютно пассивен.

Он всегда полагается на вашу инициативу. Вы та, кто предпринимает все возможное, чтобы сделать отношения более интересными и воодушевляющими – сам он предпочел бы вообще ничего не делать.

Просто представьте себе, что ваша совместная жизнь через 10 лет станет только хуже, и вам все время придется подталкивать его сделать что-то, сходить куда-то, показать, что он заботится о вас.

6. Он изменил вам и не особо сожалеет.

Если вам когда-нибудь придет мысль о том, чтобы простить изменщика, вспомните одну вещь – любящие люди не обманывают друг друга. Никогда.

Если он так просто может придать ваше доверие, значит, пути назад нет. Его поступок нельзя будет стереть. Вы всегда будете сомневаться в нем. Будете с подозрением относиться к каждому шагу партнера.

7. Когда вы нуждаетесь в нем больше всего, он исчезает.

Временами он становится настолько эгоистичным, что вам начинает казаться, что этот человек вовсе не способен на какие-либо чувства. Ему не хватает эмпатии, и он не замечает, какое влияние на вас оказывают его поступки.

Все, о чем он заботится, – чтобы ему было удобно и хорошо. Как бы плохо вам ни было, его не будет рядом.

Когда у вас все хорошо, такой мужчина составляет вам компанию, но в те моменты, когда вы нуждаетесь в нем больше всего, он исчезает.

8. Он мастерски играет роль жертвы.

Вы не можете поверить, что извиняетесь за то, чего не совершали, но это так. Он манипулирует вами при каждой ссоре, возлагая всю вину только на вас.

Это для него легче, чем признать, что он причинил боль, и сказать: «Прости». Он просто неспособен признать, что может быть в чем-то виноват, поэтому делает все возможное, чтобы убедить вас в обратном.

Такие игры эмоционально истощают вас, не говоря уже о том, что это несправедливо. Он всегда будет представлять ситуацию так, что именно вы тот человек, который не понимает его и делает все неправильно.

9. Он заставляет вас думать о себе плохо.

Жизнь и так непроста, чтобы еще рядом был тот мужчина, который принижает вас и заставляет постоянно ощущать себя не в своей тарелке.

Ваш суженый должен стать для вас безопасным убежищем – тем мужчиной, рядом с которым вы чувствуете себя красивой и уникальной, буквально на седьмом небе от счастья.

10. Он еще не готов.

Иногда любовь затуманивает ваш разум, и тогда вы начинаете надеяться, что в будущем он станет тем человеком, который не боится брать на себя ответственность, и который станет для вас всем, о чем мечтаете.

Но, скорее всего, он так и не изменится. Чтобы осознать это, вам понадобятся годы, а вы так и будете продолжать чувствовать себя застрявшей в «недоотношениях».

Так что, если он говорит, что не готов, стоит поверить ему. Он не поменяется и будет просто тянуть вас за собой вниз.

11. Он всегда думает о постели, и никогда о том, чтобы проникнуть в ваше сердце.

Великолепная близость и мощная химия – это не те вещи, которые следует недооценивать. Но если ваши отношения вращаются только вокруг постели и лишены человеческого понимания, они не продлятся долго.

Только когда вы встретите человека, которому будете интересны во всех своих аспектах – как в спальне, так и за ее пределами – вы сможете построить что-то действительно стоящее.

Источник: Новости Ю

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