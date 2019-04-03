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13-річний хлопчик купив мамі автомобіль

13-річний хлопчик купив мамі автомобіль

Незвичний подарунок вирішив зробити своїй мамі хлопчик, сім’я якого проживає в одному з міст США.

Поки однолітки відкладали гроші на мопеди і нові ігрові приставки, 13-річний Вільям відкладав заощадження на авто для мами. Сім’я Вільяма була не в кращому матеріальному становищі, тому хлопчик вирішив виконувати різну роботу для сусідів. Зібравши невелику суму, хлопчина знайшов оголошення про продаж старенького Chevrolet Metro (американська версія Suzuki Swift), але коштів усе одно не вистачило.
У результаті Вільям пішов на відчайдушний для будь-якої дитини крок і додав до грошей ще і свою приставку Xbox.

Chevrolet Metro

Мама спершу подумала, що син її розігрує, і повірила, лише коли вони разом приїхали до продавця забрати покупку. Чутки про подію докотилися до ЗМІ, які і зробили Вільяма місцевою знаменитістю.

Источник: www.autocentre.ua

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Темы: дети

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