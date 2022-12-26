25 грудня чи 7 січня?

ПЦУ цьогоріч дозволила святкувати Православне Різдво за григоріанським чи новоюліанським календарем, а саме 25 грудня. Утім святкування 7 січня поки також не скасували.

Раніше християни і у церковному, і у повсякденному житті користувались юліанським календарем. Його було запроваджено ще у 46 році до нашої ери Юлієм Цезарем. Він узгодив з сонячним календарем тривалість року, яка складала 365 з чвертю дня.

Однак згодом це призвело до відставання календаря від Сонця – за півтора тисячоліття він відстав на десять днів. Через це у 1582 році Папа Григорій XIII запровадив григоріанський календар, уточнивши правила встановлення років тривалістю 365 днів, які називають звичайними, і років, у яких 366 днів – високосними.

З часом різниця між двома календарями збільшувалась на один день, і зараз вона вже складає 13 днів.

В Україні юліанський календар використовувався до 1918 року, коли уряд УНР запровадив в офіційний вжиток григоріанський календар. Так само на нього перейшли і більшовики, натомість російська православна (що зараз більше секта, ніж церква) принципово залишилась на юліанському календарі.

Наразі більшість православних церков світу, Римо-католицька церква та більшість протестантських церков святкують Різдво 25 грудня - за григоріанським календарем.

Юліанським календарем продовжують користуватися, зокрема, російська, Грузинська, Сербська, Охридська, Єрусалимська православні церкви, а також здебільшого ПЦУ та УГКЦ.

У 2017 році 25 грудня було визнано офіційним святковим днем в Україні. Але обидві українські церкви — УГКЦ та ПЦУ, яка тоді тільки зароджувалась, не поспішали робити свій крок до святкування Різдва 25 грудня.

У 2019 році Митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній заявив, що українці можуть святкувати Різдво за григоріанським календарем 25 грудня, якщо вони цього бажають.

А вже у жовтні цього року ПЦУ на Синоді ухвалила рішення про проведення богослужінь з нагоди Різдва за григоріанським календарем, тобто 25 грудня.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/5029

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