Інше
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:19
Просмотров: 27

25 грудня чи 7 січня?

25 грудня чи 7 січня?

ПЦУ цьогоріч дозволила святкувати Православне Різдво за григоріанським чи новоюліанським календарем, а саме 25 грудня. Утім святкування 7 січня поки також не скасували.

Раніше християни і у церковному, і у повсякденному житті користувались юліанським календарем. Його було запроваджено ще у 46 році до нашої ери Юлієм Цезарем. Він узгодив з сонячним календарем тривалість року, яка складала 365 з чвертю дня.

Однак згодом це призвело до відставання календаря від Сонця – за півтора тисячоліття він відстав на десять днів. Через це у 1582 році Папа Григорій XIII запровадив григоріанський календар, уточнивши правила встановлення років тривалістю 365 днів, які називають звичайними, і років, у яких 366 днів – високосними.

З часом різниця між двома календарями збільшувалась на один день, і зараз вона вже складає 13 днів.

В Україні юліанський календар використовувався до 1918 року, коли уряд УНР запровадив в офіційний вжиток григоріанський календар. Так само на нього перейшли і більшовики, натомість російська православна (що зараз більше секта, ніж церква) принципово залишилась на юліанському календарі.

Наразі більшість православних церков світу, Римо-католицька церква та більшість протестантських церков святкують Різдво 25 грудня - за григоріанським календарем.

Юліанським календарем продовжують користуватися, зокрема, російська, Грузинська, Сербська, Охридська, Єрусалимська православні церкви, а також здебільшого ПЦУ та УГКЦ.

У 2017 році 25 грудня було визнано офіційним святковим днем в Україні. Але обидві українські церкви — УГКЦ та ПЦУ, яка тоді тільки зароджувалась, не поспішали робити свій крок до святкування Різдва 25 грудня.

У 2019 році Митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній заявив, що українці можуть святкувати Різдво за григоріанським календарем 25 грудня, якщо вони цього бажають.

А вже у жовтні цього року ПЦУ на Синоді ухвалила рішення про проведення богослужінь з нагоди Різдва за григоріанським календарем, тобто 25 грудня.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/5029

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Twitter відновлює функцію запобігання самогубствам
Сегодня 09:07    36
Бахмут (обзор ISW)
Сегодня 08:55    66
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.12 орієнтовно
Сегодня 08:54    58
Головні новини ночі та ранку
Сегодня 08:15    102
Эту нацию не победить!!! (ФОТО)
Сегодня 08:10    126
В Мелитополе оккупанты хотят заставить жителей присягать на верность россии
Сегодня 07:59    100
"У нас кто жалуется, всех х*й знает куда увозят, бл*"
Сегодня 07:49    111
Почему может взорваться повербанк: советы, как правильно пользоваться
Сегодня 07:40    113
Взрывы в военно-стратегическом аэропорту Энгельса
Сегодня 07:25    170
У Житомирі держслужбовець агітував керівництво підтримувати росіян
Сегодня 07:21    98
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 