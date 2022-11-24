3400 за незнання мови. Терехова жорстко покарали

За спілкування російською у зверненнях до харків’ян, а також в ефірі телемарафону мер Харкова Ігор Терехов має сплатити штраф у розмірі 3400 гривень.

Відповідну постанову про накладення штрафу виніс уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. В ній зазначається, що Терехов порушив Закон України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, пише Суспільне

“Харківський міський голова Ігор Терехов у зверненнях до мешканців міста Харкова в ефірі телемарафону “Єдині новини” застосовував недержавну мову, чим порушив частину першу статті 12 Закону”, — йдеться у постанові.

“За вчинення зазначеного адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 188 Кодексу України про адміністративні правопорушення, застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 3400 грн”, — повідомляє Кремінь.

Крім того, мовний омбудсмен виніс постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження. Йдеться про те, що сторінки Терехова у Facebook та Telegram ведуться російською.

“За порушення частини 6 статті 27 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, відповідно до якої офіційні інтернет-представництва Харківського міського голови мають бути виконані державною мовою”, — йдеться у повідомленні.

Постанови ще не набрали чинності. Мер Харкова може оскаржити їх до 4 грудня.

Агентство Телевидения Новости