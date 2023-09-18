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460 боєприпасів за тиждень знешкодили сапери на Харківщині

460 боєприпасів за тиждень знешкодили сапери на Харківщині

За тиждень у Харківській області сапери ДСНС знешкодили понад 460 боєприпасів

Всього з початку повномасштабного вторгнення рф піротехніки виявили та знешкодили 77 589 вибухонебезпечних предметів, повідомив речник ГУ ДСНС України у Харківській області Євген Василенко.

Протягом тижня фахівці ДСНС здійснили 111 виїздів на ліквідацію пожеж, 12 були пов’язані з веденням бойових дій. У зв’язку з цим рятувальники виїздили на виклики у Дворічанській, Петропавлівській, Вовчанській, Вільхуватській, Великобурлуцькій, Золочівській, Куп’янській громадах і по місту Харків. Також було знешкоджено 467 вибухонебезпечних предметів.

Крім того, 13 вересня під час польових робіт в районі села Благодатне Слобожанської громади комбайн підірвався на протитанковій міні, внаслідок чого чоловік зазнав травм.

«Звертаємося до всіх жителів Харківщини, особливо в деокупованих громадах, щодо дотримання правил особистої безпеки. У випадку виявлення підозрілого предмета необхідно негайно зателефонувати за номерами 101, 102 або 112 та повідомити про вибухонебезпечну знахідку», – наголосив речник ГУ ДСНС України у Харківській області.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення рф сапери ДСНС обстежили понад 3600 гектарів території та 2586 кілометрів ліній електропередач.

Агентство Телевидения Новости

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