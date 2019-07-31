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6-летняя корейская блогерша купила фешенебельный дом за восемь миллионов долларов

6-летняя корейская блогерша купила фешенебельный дом за восемь миллионов долларов

6-летняя блогерша из Кореи, известная под псевдонимом Boram, приобрела пятиэтажное здание в фешенебельном районе Сеула Гангам.

Здание обошлось девочке в 9,5 млрд корейских вон, то есть около $8 млн, согласно публичному документу о регистрации недвижимости, пишет CNN.

У Борам есть два популярных аккаунта YouTube, на которых она размещает контент: канал обзоров игрушек с 13,6 млн подписчиков и аккаунт в видеоблоге с 17,6 млн подписчиков. В одном из своих самых популярных клипов, у которого более 376 млн просмотров, Борам готовит лапшу быстрого приготовления, используя пластиковую игрушечную кухню, а затем с энтузиазмом снимает их на камеру.

 

В 2017 году общественная организация Save the Children получала жалобы от граждан на ролики Борам: якобы они негативно влияют на детей, их эмоциональное и моральное развитие. Имелись в виду постановочные видео, где Борам тащит деньги из бумажника отца или как-будто управляет машиной. Организация сообщила об этих видео правоохранителям и их убрали с канала.

Источник: golos.ua

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