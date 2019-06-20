7 секретов быстрой уборки дома от домработницы
Регулярная уборка поможет поддерживать чистоту и порядок. Уделяйте поддержанию чистоты хотя бы полчаса в день. Если не хватает времени, то почему бы не заказать уборку квартиры в Киеве у профессиональной клининговой компании. И тогда у вас в доме всегда будет уютная комфортная атмосфера.
Секрет № 1. Правильная организация работы
Чтобы уборка оказалась эффективной и быстрой, ответственно подойдите к ее организации.
- Наденьте закрытый фартук, волосы прикройте косынкой от пыли.
- Все моющие, чистящие средства, перчатки, щетки сложите в контейнер, большой ящик. Его удобно переносить, при этом все будет под рукой.
Секрет № 2. Действовать по плану
Оказывается, существуют санитарные нормы, определяющие порядок уборки. Нарушать его нежелательно.
- Вначале убирают спальню, гостиную, детскую – более чистую зону квартиры.
- Второй в этом ряду идет кухня, в которой сконцентрированы приборы, приспособления для приготовления пищи.
Такой порядок обусловлен тем, что в санузле, прихожей сконцентрировано наибольшее количество бактерий. Стоит минимизировать их перенос в другие помещения.
Секрет № 3. Технология работы
Существует определенная технология уборки жилого помещения.
- Сначала сметите на пол со столов, подоконников, диванов крупный мусор – крошки, обрезки бумаги, конфетные обертки и т.д.
- Вытрите пыль с поверхностей.
- Влажным веником подметите пол.
- Начинайте пылесосить только после подметания.
- В конце вымойте полы.
Секрет № 4.Технология подметания
Чтобы подметание дало ожидаемый результат, необходимо воспользоваться следующими советами:
- Веник должен быть слегка влажным: сухой разгонит пыль по квартире, мокрый – размажет грязь по полу.
- Щетку нельзя смачивать – ее желательно обернуть влажной марлей, чтобы щетинки проступили наружу. Марлю стоит чаще снимать и прополаскивать в ведре.
Весь мусор подметите к порогу, соберите в совок, выбросьте в мусорное ведро.
Секрет №5. Чистящие средства домашнего приготовления
Можно выбрать готовые моющие средства или создать их самостоятельно.
- Сода отчистит многие пятна на кухне, в ванной, содовый раствор – действенное чистящее вещество для плиты, раковины.
- Соедините 3 части воды и 1 часть уксуса. Налейте смесь в бутылочку с пульверизатором. Пользуйтесь ею для мытья стекол, зеркал, деревянных поверхностей.
Нанося смеси, подождите, пока они подействуют. Начинайте мыть через 15-20 минут после нанесения их на поверхности.
Секрет №6. Альтернатива профессиональному инвентарю
Попробуйте использовать имеющиеся у вас инструменты по-новому.
- Щеткой для мытья посуды удобно мыть кухонные шкафчики. Хорошенько потрите их, а потом вымойте водой с мылом.
Секрет №7. Мытье полов
Для разных видов покрытия необходимо «свое» средство.
- Линолеум портится от спиртосодержащих моющих веществ, не любит порошков.
- Плитку хорошо мыть водой, слегка подкисленной уксусом, с наструганным хозяйственным мылом.
Правильно выберите швабру – лучше, если она сделана из пластика, алюминия, легкая, простая в использовании.
Источник: golos.ua