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Афины поддерживают автокефалию украинской православной церкви

Афины поддерживают автокефалию украинской православной церкви

Официальная делегация Синода Вселенского Патриархата из трех митрополитов начала визиты в Поместные Церкви с информированием по «украинскому вопросу». Первым состоялся визит в Афины, передает romfea.gr.

В то же время Архиепископ Афинский Иероним получил письмо от московского патриарха Кирилла, где тот вновь повторяет российский пропагандистский тезис о возможности «великого раскола» вследствие признания Константинополем украинской автокефалии.

Греческие информированные источники отмечают, что это письмо должен был передать главный дипломат МП Иларион Алфеев, но визит так и не состоялся (очевидно, что в Афинах не слишком ждут гостя с такими угрозами, особенно после его греческого интервью о «большой схизме»). Источники свидетельствуют, что письмо передал иерарх «третьей Церкви», вероятнее всего, речь идет об Албанской, ведь в конце апреля патриарх Кирилл как раз находился в Албании.

Российское посольство в Афинах активизировалось по церковному вопросу: посол посетил архиепископа Иеронима и заместителя главы МИД по церковным вопросам Аманатидиса. Источник сообщает, что посол говорил о заинтересованности его правительства, то есть Кремля, в украинском церковном вопросе, «отметив, что для правительства это не только церковный вопрос».

Источник: sprotyv.info

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Темы: церковь

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