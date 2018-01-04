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Американка вийшла заміж за кілька годин до смерті

Американка вийшла заміж за кілька годин до смерті

Американка Хезер Ліндс із Коннектикуту встигла вийти заміж за декілька годин до власної смерті.

Хезер та Девід познайомились у грудні 2015 року в танцювальному класі. Рівно через рік, 23 грудня 2016-го, чоловік збирався освідчитися коханій. Того ж дня вони відвідали лікарню, де дівчині поставили страшний діагноз: рак молочної залози. Проте її недуга не змусила чоловіка відмовитися від своїх намірів одружитися. Більше того, пара вірила у те, що Хезер видужає. Проте в вересні 2017 року лікарі повідомили, що рак поширився на мозок і легені. Тоді пара обрала дату весілля, яке повинно було відбутися 30 грудня. Коли ж лікарі повідомили, що шансів прожити так довго немає, молоді люди перенесли дату.

Американка вийшла заміж за кілька годин до смерті

Церемонію провели у лікарняній капличці 22 грудня 2017 року. На той час стан здоров’я дівчини настільки погіршився, що вона була змушена користуватись апаратом штучного дихання. В статусі дружини жінка прожила всього 18 годин. За словами рідних, Хезер не боялася виходити заміж, адже її надихала рішучість коханого.

Їй був усього 31 рік. Її нареченому – 35.

Похорон відбувся в суботу, в той день, коли вона повинна була вийти заміж. Девід зазначив, що це був тяжкий рік, а також сказав: «У нас була велика любов. Не сприймайте своє кохання як належне, тому що його можна відняти».

Американка вийшла заміж за кілька годин до смерті

Источник: t1.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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