Американка вийшла заміж за кілька годин до смерті

Американка Хезер Ліндс із Коннектикуту встигла вийти заміж за декілька годин до власної смерті.

Хезер та Девід познайомились у грудні 2015 року в танцювальному класі. Рівно через рік, 23 грудня 2016-го, чоловік збирався освідчитися коханій. Того ж дня вони відвідали лікарню, де дівчині поставили страшний діагноз: рак молочної залози. Проте її недуга не змусила чоловіка відмовитися від своїх намірів одружитися. Більше того, пара вірила у те, що Хезер видужає. Проте в вересні 2017 року лікарі повідомили, що рак поширився на мозок і легені. Тоді пара обрала дату весілля, яке повинно було відбутися 30 грудня. Коли ж лікарі повідомили, що шансів прожити так довго немає, молоді люди перенесли дату.

Церемонію провели у лікарняній капличці 22 грудня 2017 року. На той час стан здоров’я дівчини настільки погіршився, що вона була змушена користуватись апаратом штучного дихання. В статусі дружини жінка прожила всього 18 годин. За словами рідних, Хезер не боялася виходити заміж, адже її надихала рішучість коханого.

Їй був усього 31 рік. Її нареченому – 35.

Похорон відбувся в суботу, в той день, коли вона повинна була вийти заміж. Девід зазначив, що це був тяжкий рік, а також сказав: «У нас була велика любов. Не сприймайте своє кохання як належне, тому що його можна відняти».

Источник: t1.ua

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