Армія рф має проблеми з ремонтом військової техніки – британська розвідка

російські війська продовжують зазнавати труднощів із ремонтом тисяч бойових машин, які були пошкоджені в боях в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Твіттері Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

«На додаток до добре задокументованих кадрових проблем у росіян продовжуються труднощі з вилученням (з полю бою – ред.) і ремонтом тисяч бойових машин, які були пошкоджені під час боїв в Україні», – йдеться в повідомленні.

У британському відомстві зазначили, що 18 липня розвідка ідентифікувала російську базу з ремонту військової техніки поблизу хутора Барвінок у Бєлгородській області, за 10 км від кордону з Україною.

«Там знаходилося щонайменше 300 пошкоджених машин, у тому числі основні бойові танки, бронетранспортери та вантажівки загальної підтримки», – додали у відомстві.

Зазначається, що нині на сході України та на Херсонському напрямках тривають безрезультатні для росіян бої.

«російські командири продовжують стикатися з дилемою: чи збільшувати свої ресурси для наступу на сході, чи зміцнити оборону на півдні», – констатували в Міноборони Британії.

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