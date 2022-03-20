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Білоруси хочуть не воювати, а в полон. Маляр

Білоруси хочуть не воювати, а в полон. Маляр

Білоруські військові не хочуть воювати проти України попри інформацію про підготовку Росії нападу з території Білорусі.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, пише УНІАН.

За її словами, з’явилась інформація щодо підготовки до активних агресивних дій з боку кордону з Білоруссю. Проте, як відомо, територію Білорусі для своїх цілей збирається використати Росія, аби здійснювати черговий напад.

“Але є позиція військових у Білорусі. І серед них уже назріває страх і небажання виконувати це розпорядження, якщо воно буде, бо вони вже бачать, що тут відбувається. У них потроху руйнується міф про непереможну російську армію. Вони вже починають усвідомлювати, що насправді виконання такого наказу – це скоєння військового злочину”, – заявила Маляр.

За її словами, білоруські військов вже надають запити на інформацію про те, як краще здатись у полон. 

“Бо там високий запит на здачу в полон, якщо почнуться такі активні дії, і вони не мають виходу”, — пояснила заступниця міністра оборони.

Агентство Телевидения Новости

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