Більше ніж 70 мін «пелюстка» знищили під час розмінування лише 1 поля в Харківській області

Небезпечна знахідка: більше ніж 70 мін «пелюстка» знищили вибухотехніки під час розмінування лише одного поля в Харківській області.

Населені пункти Харківщини після звільнення від військ російської федерації повертаються до мирного життя. Щодня поліцейські виявляють та знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Найчастіше знаходять протитанкові, а також протипіхотні міни класу ПФМ-1С. Території, де йшли активні бойові дії, «засипані» касетними мінами. За словами фахівців ВТУ, Харківщина – одна з найбільш замінованих областей.

Більше ніж 70 протипіхотних мін «Пелюстка» виявили поліцейські на полі, розташованому між селами Новий Бурлук та Леб’яже Чугуївського району. Вибухотехніки роблять проходи по території та виявляють міни за допомогою візуального огляду, а також спеціальних саперних щупів. Потім переносять небезпечні знахідки в більш безпечне місце та підривають.

Поліцейські наполегливо радять громадянам не відвідувати території, які не оглянуті вибухотехніками. Не торкатися жодного небезпечного предмета, не підходити близько, а відразу телефонувати до поліції.

Агентство Телевидения Новости