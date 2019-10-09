Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:20
Просмотров: 39

Церковь Греции соберется на внеочередной Собор рассмотреть вопрос о признании автокефалии ПЦУ

Церковь Греции соберется на внеочередной Собор рассмотреть вопрос о признании автокефалии ПЦУ

Внеочередной Собор иерархов Церкви Греции состоится 12 октября, в субботу, и рассмотрит тему "Информация об Автокефальной Церкви Украины"

Об этом сообщил архиепископ Евстратий Зоря на своей странице в Facebook.

7 октября 2019 года Блаженнейший Архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним II подписал соответствующее распоряжение.

"Как известно, на этой неделе в Афинах состоится очередное заседание Собора иерархов Церкви Греции, которое завершится 11 октября. Среди перечня тем заседания не было ни одной, связанной с Украиной, поэтому промосковские информационные ресурсы поспешили сообщить, что" вопрос о признании автокефалии ПЦУ Собор греческой Церкви не будет рассматривать". Как это и является стандартным для таких ресурсов, они поспешили желаемое выдать за действительное", - отметил Евстратий Зоря.

Он отметил, что, действительно, на очередной сессии Собора иерархов вопрос рассматриваться не будет. Но сразу на следующий день Глава Собора и Предстоятель Церкви Греции Блаженнейший Архиепископ Иероним созывает внеочередное заседание - выбрав такую форму для соблюдения определенных процедурных традиций.

"Следует напомнить, что "украинский вопрос" уже был заслушан Постоянным Синодом Церкви Греции, принял к сведению отчеты двух синодальных комиссий по вопросу украинской церковной автокефалии. Оба отчета были положительными. По итогам слушаний Синод констатировал, что Вселенский Патриарх имеет право провозглашать автокефалию Поместных церквей (в то время как РПЦ настаивает, что необходимо это делать только при наличии согласия всех Поместных церквей, имея в виду, на самом деле, невозможность провозгласить автокефалию без согласия Московского Патриархата)", - заметил архиепископ.

Также Синод констатировал обычное право Архиепископа Афинского решать вопросы, связанные с появлением новой автокефальной Церкви - то есть способ и порядок вхождения с ней в отношения, как с Церковью-Сестрой, включение имени Предстоятеля для поминовения в Диптихе и тому подобное.

Он подчеркивает, что следует ожидать, что такую же поддержку вопрос получит и от Собора иерархов Церкви Греции.

Источник: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Чего ожидать от “танго” гривна-доллар
Сегодня 09:41    5
Герус попытался оправдать детьми свое лоббирование интересов Коломойского — Корольчук
Сегодня 08:50    87
Перепись населения: что будут спрашивать у украинцев
Сегодня 08:11    185
Крупный бизнес работать через ФОПов не будет - Гончарук
08.10.2019 10:42    326
Суд визнав банкрутом торгову мережу Новинського
08.10.2019 09:58    299
Между Италией и Грецией: Киевская кухня признана одной из лучших для гурманов в Европе
08.10.2019 09:29    1477
Укроборонпром оголосив відбір кандидатів на посаду Генерального директора ДП “Житомирський бронетанковий завод”
08.10.2019 09:08    74
Минкульт прекращает покупать животных для цирков, - UAnimals
08.10.2019 08:50    114
Украинским нотариусам готовят большие штрафы за незаконную регистрацию недвижимости
08.10.2019 07:35    172
Rozetka пояснила, чому запровадила оплату за самовивезення товарів
08.10.2019 07:26    252
Загрузка...
 