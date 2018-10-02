Человечество глобально постарело — ВОЗ

Эксперты ВОЗ констатируют, что человечество стареет: значительно растет количество пожилых людей и сокращается доля детей и молодежи.

«Глобальная численность людей в возрасте 60 лет и за 60 более чем удвоится — с 542 миллионов человек в 1995 году до примерно до 1,2 миллиарда человек в 2025 году. Согласно данным ВОЗ, низкая рождаемость и снижение смертности кардинально изменили демографическую картину. Сейчас мир «стареет»: значительно возрастает количество людей пожилого возраста и сокращается доля детей и молодежи. Предполагается, что численность населения мира в возрасте 65 лет и старше в период 2015-2050 годов увеличится в два с половиной раза — с 608 млн до 1,6 млрд человек», — отмечают эксперты.

По данным ВОЗ, в 1980 году доля жителей планеты, которым за 60 лет, составляло менее чем шесть процентов от общей численности населения мира, а к 2050 году превысит 16 процентов.

«В Европе уже в 2015 году люди в возрасте 65 лет и за 60 составляли 18 процентов граждан. Более молодые жители стран Северной Америки: там этот показатель год назад был равен 15 процентам», — информируют в международной организации.

Источник: http://vokrugsveta.ua

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