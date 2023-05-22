Через обстріли на Харківщині постраждала дитина

В результаті ворожих обстрілів в Ізюмському районі дитина отримала травми: слідчі зафіксували наслідки воєнних злочинів рф.

22 травня близько 02:25 військовослужбовці рф здійснили обстріл приватних будинків у місті Ізюмі на Харківщині. Внаслідок обстрілу поранення отримав 10-річний хлопчик.

За адресами виїжджали слідчо-оперативні групи.

Слідчі Ізюмського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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