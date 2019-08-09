Что делать, если смартфон не включается

Даже если вы очень бережно обращаетесь с техникой, это не дает вам никаких гарантий того, что ваш смартфон может в определенный момент отказаться включаться. При этом, как говорится, «ничто не предвещало беды» и ваш телефон вдруг приказал долго жить. Если это так, то сегодня мы рассмотрим несколько причин, по которым телефон не включается, а также то, как его снова запустить.

Проблема в дисплее

Иногда бывает так, что на самом деле телефон работает, но поломался дисплей (например, отошел один из шлейфов). В этом случае смартфон сохраняет полную работоспособность. Как это проверить? Очень просто. Так как мы не знаем, включен наш смартфон сейчас или нет, нам нужно надолго зажать кнопку питания. Если смартфон был включен, то он выключится. Подождите пару минут и снова нажмите кнопку питания. Вы должны почувствовать вибрацию и услышать звук запуска Android. Ну а еще на телефон можно позвонить. Это, пожалуй, самый простой вариант.

Также можно попробовать подключить гаджет к компьютеру и если ваш ПК его определит, то проблема практически на 100% заключается в дисплее. В этом случае спасет только обращение в сервисный центр.

Смартфон упал или вы его намочили

Это одна из самых распространенных причин, по которой телефон не включается. Если вы недавно уронили свой телефон или он намок, то проблемы могут возникнуть далеко не сразу. Иногда вы можете даже не заметить того, что намочили телефон. Например, вы положили его на мокрый стол и вода попала в разъем питания.

Попытка включить мокрый телефон слишком рано может привести к короткому замыканию и мы однажды уже рассказывали вам, что делать, если ваш смартфон промок. Ну а после падения могут отсоединиться какие-то внутренние компоненты. В этом случае также доверить спасение гаджета лучше профессионалам.

Перед поломкой смартфон «вел себя странно»

Если вы начали замечать некоторые странности, такие как сбои, перезагрузки без причины, зависания или другие вещи, которые не должны происходить, у вас может быть просто проблема с программным обеспечением. Одна из самых частых причин называется «bootloop». В этом случае смартфон запускается до момента появления логотипа, но вот дальше дело не идет. Такое бывает либо из-за программного сбоя, либо если вы недавно обновили Android и что-то пошло не так.

Для того, чтобы справиться с этой проблемой, вам нужно произвести сброс до заводских настроек. В этом случае вы потеряете часть данных, но лучше уж так, чем остаться вообще без телефона. К тому же, если у вас включена опция синхронизации, большую часть файлов удастся восстановить. Для того, чтобы произвести сброс параметров, вам нужно войти в безопасный режим.

Если у вас смартфон не от Samsung, то вам нужно включить смартфон и в момент появления логотипа зажать клавишу уменьшения громкости.

Если же у вас аппарат от южнокорейской компании, то вам нужно одновременно зажать кнопку включения и уменьшения громкости.

Если же у вас аппарат от южнокорейской компании, то вам нужно одновременно зажать кнопку включения и уменьшения громкости. Если все сделано верно, то после полной перезагрузки вы увидите надпись «безопасный режим» в левом нижнем углу экрана.

Теперь в настройках устройства вы можете найти пункт сброса до заводских настроек.

Проблема в батарее

Еще одна довольно очевидная причина, по которой ваш телефон может не включиться, заключается в том, что аккумулятор смартфона «умер». Если крышка аккумулятора съемная, выньте ее и проверьте батарею на наличие повреждений, выпуклостей или протечек. Если же крышка не съемная, то поможет только диагностика. Однако существуют кабели, которые светятся при зарядке. Если у вас есть такой, то попробуйте его. Если кабель не засветился, проблема в батарее. Ее необходимо будет заменить.

Проблема совсем не в смартфоне

Иногда телефон не включается от того, что он попросту разрядился, а ваш кабель зарядки, зарядное устройство или даже розетка сломались. Попробуйте сменить кабель, ЗУ и розетку в различных комбинациях. Также попробуйте использовать Power Bank. Если при замене одного из компонентов смартфон «оживет», то проблема была не в нем. Просто перестаньте пользоваться сломавшейся вещью.

Источник: portaltele.com.ua

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