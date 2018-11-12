Что ждет Украину в 2019-м: карпатский мольфар, который предсказал войну, сделал сенсационное пророчество

Два судьбоносных события изменят ход истории

С началом военной агрессии Путина на Востоке Украины, аннексии Крыма и тотального обнищание украинцев все больше людей обращаются к сверхъестественным силам, чтобы хоть одним глазом заглянуть в тайны будущего и найти там хоть какие-то обнадеживающие знаки.

На днях украинские СМИ обнародовали еще одно пророчество, которое касается будущего Украины в ближайшее время.

Известный мольфар Орест Стафийчук рассказал украинцам, чего стоит ожидать от событий на Донбассе, что будет с Крымом, и события ближайшего будущего заставят людей переосмыслить много знаковых событий собственной жизни.

"Украину ждут грандиозные события: полуостров Крым вернется в состав украинского государства, а на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей воцарится мир", - рассказывает провидец.

“Для Украины эти годы принесут хорошие изменения. Украина идет вперед. И Крым вернется в ее состав. Все будет хорошо, ведь мы являемся хорошей нацией, трудолюбивой. Добрые силы – на нашей стороне”, – добавляет мольфар.

Но, по его словам, Крым в составе Украины пробудет недолго.

“После возвращения в состав Украины Крым через некоторое время снова уйдет, но уже другому государству, не России”, – сказал Стафийчук, не уточнив, о каком именно государстве идет речь.

Согласно его прогнозам, до конца 2019 года закончатся боевые действия на Донбассе.

Источник: http://znaj.ua

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