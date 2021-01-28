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Что лучше заказать металлопластиковые двери или полотно МДФ? «Газда» помогает определиться

Обустройство дома – ответственное дело, которое отнимает время. Нужно одновременно учитывать комфорт, качество и красоту. По такому принципу выбирают двери.

Что лучше заказать металлопластиковые двери или полотно МДФ? «Газда» помогает определиться

Поскольку современный рынок переполнен различными предложениями, то у многих пользователей часто возникают разногласия. В частности, что лучше: заказать  металлопластиковые двери или изделие из МДФ? 

Чем между собой отличаются двери?

Чтобы разобраться, нужно сравнить основные характеристики. 

Металлопластиковые

- Не страшны перепады температур. Так можете выбирать межкомнатные и входные двери. Не забывайте об устойчивости к царапинам, вмятинам. А еще материал не боится солнечных лучей.

- Влагоустойчивость позволяет выбрать дверь даже для ванной или кухни. А еще без проблем будете проводить влажную уборку.

- Высокая тепло и звукоизоляция. Еще раз подтверждает факт, что двери могут быть входными.

- Огромный выбор оформления. Вы можете приобрести классические белые или заказать отделку под дерево. Со стеклом или без, огромное количество цветов – вариантов много.

Что лучше заказать металлопластиковые двери или полотно МДФ? «Газда» помогает определиться

МДФ

- Выдерживает перепады температур. Что касается уровня прочности, не все повреждения выдержит.

- Если говорить о влагоустойчивости, показатели значительно уступают. Для гостиной и спальни подходят, а для ванной нет. Да, и влажную уборку так просто не сделаешь. Это должна быть слегка намоченная тряпка, а потом поверхность вытирается сухой.

- Звуко и теплоизоляция хорошая, но в некоторых случаях ее не хватает.

- Производители предлагают много вариантов оформления, поэтому вы сможете достойно завершить интерьер.

Если подвести итог, то металлопластиковая дверь гораздо лучше. Ее можно приобрести для любой комнаты в доме. Также ее заказывают для входа. Что касается МДФ, она не всегда подходит.

Об особенностях металлопластиковых дверей больше расскажут специалисты «Газда». Они помогут определиться с выбором. Правильных решений и максимального уюта в доме.

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