Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:34
Просмотров: 106

Что такое биометрические данные? Почему их все собирают? Зачем это нужно?

Что такое биометрические данные? Почему их все собирают? Зачем это нужно?

ЧТО ПРОИСХОДИТ?

В Украине все чаще говорят о биометрических данных. Это касается и авторизации в банковской системе, и получения документов. Что это такое и почему этому вопросу уделяют столько внимания? Ответы на вопросы искал EtCetera.

ЧТО ТАКОЕ БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ?

Согласно определению, биометрические данные – это уникальные биологические и физиологические характеристики, позволяющие безошибочно установить личность человека. Чаще всего используется отпечаток пальца, фото и видео лица, запись голоса. Реже – рисунок радужной оболочки глаза или рисунок вен на ладони.

КТО ЗАНИМАЕТСЯ СБОРОМ ДАННЫХ?

Что такое биометрические данные? Почему их все собирают? Зачем это нужно?В Украине собирать биометрические данные граждан имеют право:

— государственные органы власти (для выдачи личных документов);

— полиция;

— финансовые учреждения (для цифровой идентификации клиентов и предоставления им удаленных услуг).

ЗАЧЕМ ЭТО МНЕ?

Такой способ хранения, защиты и считывания ваших данных намного надежнее, чем все другие способы. Например, биометрические паспорта позволяют без очередей проходить паспортный контроль в аэропортах: чтобы установить личность человека, достаточно просто просканировать чип в паспорте. А в некоторых американских магазинах уже сейчас можно рассчитываться за покупки, отсканировав отпечаток пальца.

А ЕСЛИ КТО-ТО ЗАПИШЕТ МОЙ ГОЛОС ИЛИ ВОСПОЛЬЗУЕТСЯ ФОТОГРАФИЕЙ?

В качестве шаблона для идентификации личности часто используется видеофайл. Если мошенники попытаются воспользоваться записью голоса или фотографией, программа распознает несоответствие с «оригиналом» и блокирует доступ к деньгам.

А ЕСЛИ Я ЗАБОЛЕЮ И ОХРИПНУ?

Вот здесь существует проблема – система не в состоянии учитывать резкое изменение голоса человека. В случае потери голоса или просто сильной хрипоты клиенту банка, например, придется идти в отделение финучреждения и записывать новое видео, чтобы получить доступ к своему счету.

Но изменение внешности вроде сбритой бороды или новой прически на распознавание лиц не влияет.

В ФИЛЬМАХ ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО ОБМАНУТЬ СИСТЕМУ МОЖНО ОТРЕЗАННЫМ ПАЛЬЦЕМ. ЭТО ПРАВДА?

Что такое биометрические данные? Почему их все собирают? Зачем это нужно?Да, для обычной системы сканирования не имеет значения, живой перед ней палец или мертвый. Например, в Малайзии грабители,чтобы завести отобранный автомобиль у владельца Мерседес S-класса с биометрической защитой, отрезали мужчине палец.

Но в банковских системах применяется радиочастотное сканирование субэпидермальных слоев кожи. Для этого палец должен быть живым.

ЕСТЬ ЛИ В МИРЕ СТРАНЫ, ГДЕ ВСЕ «ЗАВЯЗАНО» НА БИОМЕТРИИ?

Индия уже давно «оцифровала» почти все свое население – в крупнейшую в мире биометрическую базу данных входит более 80% населения страны, а биометрия используется повсеместно: в банках, в туризме, в образовании и предоставлении государственных услуг.

Источник: etcetera.media

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Кабмін дозволив міняти паспорти старого зразка на ID-картки
05.10.2018 07:54    199
Узнать все о "прописке" теперь можно по телефону
03.10.2018 08:09    285
Суд дозволив парафіянці Московського патріархату отримати паспорт старого зразка
22.09.2018 09:55    175
В Україні видали 10-мільйонний біометричний паспорт: хто його отримав
22.09.2018 08:19    151
Клімкін: на Закарпатті Угорщина порушила Віденську конвенцію
22.09.2018 07:00    184
Каждый седьмой украинец уже воспользовался безвизом - социологи
15.09.2018 08:42    119
Вага українського паспорта у світі продовжує зростати!
14.09.2018 00:18    311
Паспорт Украины поднялся на 24 место в рейтинге самых влиятельных
11.09.2018 09:58    175
Рейтинг паспортов мира - 2018: Украина - между Тринидад и Тобаго и Маврикием, Сингапур - лидер
10.09.2018 16:05    332
Климкин призвал ввести биометрический визовый режим с РФ: Россия стремится не к реваншу лояльных к ней сил, а к уничтожению Украины
05.09.2018 07:50    175
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 