Что такое биометрические данные? Почему их все собирают? Зачем это нужно?

ЧТО ПРОИСХОДИТ?

В Украине все чаще говорят о биометрических данных. Это касается и авторизации в банковской системе, и получения документов. Что это такое и почему этому вопросу уделяют столько внимания? Ответы на вопросы искал EtCetera.

ЧТО ТАКОЕ БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ?

Согласно определению, биометрические данные – это уникальные биологические и физиологические характеристики, позволяющие безошибочно установить личность человека. Чаще всего используется отпечаток пальца, фото и видео лица, запись голоса. Реже – рисунок радужной оболочки глаза или рисунок вен на ладони.

КТО ЗАНИМАЕТСЯ СБОРОМ ДАННЫХ?

В Украине собирать биометрические данные граждан имеют право:

— государственные органы власти (для выдачи личных документов);

— полиция;

— финансовые учреждения (для цифровой идентификации клиентов и предоставления им удаленных услуг).

ЗАЧЕМ ЭТО МНЕ?

Такой способ хранения, защиты и считывания ваших данных намного надежнее, чем все другие способы. Например, биометрические паспорта позволяют без очередей проходить паспортный контроль в аэропортах: чтобы установить личность человека, достаточно просто просканировать чип в паспорте. А в некоторых американских магазинах уже сейчас можно рассчитываться за покупки, отсканировав отпечаток пальца.

А ЕСЛИ КТО-ТО ЗАПИШЕТ МОЙ ГОЛОС ИЛИ ВОСПОЛЬЗУЕТСЯ ФОТОГРАФИЕЙ?

В качестве шаблона для идентификации личности часто используется видеофайл. Если мошенники попытаются воспользоваться записью голоса или фотографией, программа распознает несоответствие с «оригиналом» и блокирует доступ к деньгам.

А ЕСЛИ Я ЗАБОЛЕЮ И ОХРИПНУ?

Вот здесь существует проблема – система не в состоянии учитывать резкое изменение голоса человека. В случае потери голоса или просто сильной хрипоты клиенту банка, например, придется идти в отделение финучреждения и записывать новое видео, чтобы получить доступ к своему счету.

Но изменение внешности вроде сбритой бороды или новой прически на распознавание лиц не влияет.

В ФИЛЬМАХ ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО ОБМАНУТЬ СИСТЕМУ МОЖНО ОТРЕЗАННЫМ ПАЛЬЦЕМ. ЭТО ПРАВДА?

Да, для обычной системы сканирования не имеет значения, живой перед ней палец или мертвый. Например, в Малайзии грабители,чтобы завести отобранный автомобиль у владельца Мерседес S-класса с биометрической защитой, отрезали мужчине палец.

Но в банковских системах применяется радиочастотное сканирование субэпидермальных слоев кожи. Для этого палец должен быть живым.

ЕСТЬ ЛИ В МИРЕ СТРАНЫ, ГДЕ ВСЕ «ЗАВЯЗАНО» НА БИОМЕТРИИ?

Индия уже давно «оцифровала» почти все свое население – в крупнейшую в мире биометрическую базу данных входит более 80% населения страны, а биометрия используется повсеместно: в банках, в туризме, в образовании и предоставлении государственных услуг.

Источник: etcetera.media

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