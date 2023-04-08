Дата святкування Великодня 2023: чому відрізняється у католиків і православних християн

В Україні співіснують християни як західного, так і східного обряду. Тому частина українців зустрічає Великдень у 2023 році 9 квітня, а частина – 16 квітня. Це найважливіша церковна дата для всіх вірян. Крашанки і паски — невід’ємна частина святкування в народній традиції.

Чому католики та православні святкують Великдень у різні дати? Докладніше про це дізнайтесь у матеріалі "Телеграф".

Воскресіння Христове або Великдень – одне із значних свят християн нарівні з Різдвом Христовим. Розбіжність у датах святкування у католицьких і православних парафіян існує з тієї ж причини, що у випадку з Різдвом. Так, християни західного обряду використовують григоріанський календар. Тоді як православні продовжують дотримуватися старої системи літочислення — юліанського календаря.

У зв’язку з цим дата святкування Великодня у католиків та православних не збігається. Зазвичай між першою та другою проходить один-пару тижнів. Наприклад, у 2023 році католики вшановують Воскресіння Христове 9 квітня, а православні – лише 16-го числа.

У традиціях святкування Великодня у католиків та православних також є відмінності. Останні дотримуються суворішого посту. Свої нюанси є й щодо урочистої служби, проте Благодатний вогонь запалюють і ті, й ті. "Христос Воскрес! Воістину Воскрес!" — традиційний обмін привітаннями саме для православних християн. У різних країнах напередодні Великодня розмальовують яйця — крашанки, часто дітлахи влаштовують ними "бої". Західна традиція передбачає іншу цікаву традицію: "великодній кролик" ховає для дітей шоколадні яйця, щоб ті їх шукали і після ласували.

Джерело: telegraf.com.ua

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