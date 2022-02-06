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Декоммунизация продолжается: в Харькове снесли советский памятник

Декоммунизация продолжается: в Харькове снесли советский памятник

Накануне на Московском проспекте на территории школы № 94 демонтировали памятник Николаю Островскому. Основатель проекта «Декомунізація. Україна» Вадим Поздняков уверяет, что Островский был большевистским пропагандистом, поэтому памятник попадает под действие закона про декоммунизацию.

Це погруддя було одним з трьох у місті Харкові. Ми довгий період тиснули з вимогою про демонтаж, писали низку звернень і ось нарешті його прибрали. Потихеньку Харків проводить декомунізацію. Маю надію, що з часом так само непомітно зникне і Жуков. Таким чином, після низки звернень, без зайвого шуму, демонтовують низку комуністичної символіки.

Декоммунизация продолжается: в Харькове снесли советский памятник

Декоммунизация продолжается: в Харькове снесли советский памятник

Агентство Телевидения Новости

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