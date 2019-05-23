Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:26
Просмотров: 133

День летнего солнцестояния 2019: дата самого длинного дня в году

День летнего солнцестояния 2019: дата самого длинного дня в году

Когда будет день летнего солнцестояния в 2019 году, что он означает, как ведет себя солнце, и почему это самый продолжительный день в году, читайте в нашей статье.

День летнего солнцестояния 2019: дата и время астрономического события

В обычные года летнее солнцестояние выпадает на 21 июня, а по високосным годам дата переносится на 20-е число первого летнего месяца.

Так, в 2019 году день летнего солнцестояния приходится на 21 июня, 18:54 по киевскому времени.

А вот на следующий 2020 год, поскольку он будет високосным, летнее солнцестояние состоится 20 июня.

Продолжительность самого длинного дня в году составит 17 часов и 33 минуты. А самая короткая ночь продлится менее 6,5 часов, что составляет всего четверть суток.

Что означает летнее солнцестояние

Почему день получил такое название, ведь на самом деле Солнце в своем движении по небосклону не останавливается ни на минуту? Дело в том, что в этот день небесное светило поднимается на самую высокую точку над Землей, и складывается впечатление, как будто оно зависает в зените, стоит и никуда не движется.

На самом деле день летнего солнцестояния – это астрономическое явление, которое происходит, когда наклон оси вращения Земли относительно Солнца принимает свое наименьшее значение – 23,27 градуса. Это значит, что в это время наша планета максимально разворачивается своим Северным полушарием на Солнце.

День летнего солнцестояния в Северном полушарии знаменует начало астрономического лета. И с этого момента день начинает убывать, а ночь – расти, вплоть до самого зимнего солнцестояния, 22 декабря.

Источник: www.segodnya.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: природа

Читайте ещё:

Ученые предупредили о сильном изменении погоды
15.04.2019 08:51    481
Зачем переводят часы в Украине в 2019 году
25.03.2019 09:47    588
Мороз и ветер превратили озеро Балатон на зимнюю страну чудес
24.01.2019 08:52    714
Природа в последовательности Фибоначчи(ВИДЕО)
05.08.2018 08:32    472
В Южной Африке началась зима среди лета
03.07.2018 16:06    570
На Земле может появиться еще один океан - ученые
14.06.2018 08:56    873
Взрывающиеся муравьи и волосатые крабы: природа богаче, чем мы думали
13.06.2018 11:02    527
На Францию обрушился снегопад
14.05.2018 13:28    760
Вдоль побережья Сан Диего океан засветился бирюзовым светом
14.05.2018 09:18    811
За сутки спасатели на Харьковщине ликвидировали 68 пожаров в природных экосистемах
12.04.2018 12:10    395
Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 