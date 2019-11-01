Дети и развод. Как мачехе или отчиму выстроить отношения с неродным ребенком — советы психолога

Нередко развод становится большим стрессом не только для супружеской пары, но и их детей, с которыми будущим отчиму или мачехе предстоит найти общий язык.

Психотерапевт и соведущий программы Тільки спокійно на Радио НВ Геннадий Мустафаев рассказывает об особенностях такой ситуации для ребенка и взрослых и дает совет, как выстроить отношения с неродными детьми.

Источник: style.nv.ua

Новости портала «Весь Харьков»