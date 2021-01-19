Дэвид Ричардсон продюсер и сценарист Симпсоны умер в 65 лет

В понедельник, 18 января, на 66 году жизни умер американский сценарист и продюсер комедийных сериалов «Симпсоны» и «Два с половиной человека» — Дэвид Ричардсон.

Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что Ричардсон только недавно завершил предстоящий пятый и последний сезон мультсериала Netflix — F Is for Family («С значит Семья»), в котором он работал исполнительным продюсером.

Мужчина, который поборол рак, начал свою карьеру сценариста телевизионных комедий в 1985 году. Участвовал в создании таких шоу, как «Гранд» и «Пустое гнездо», а позже присоединился к команде мультсериала «Симпсоны».

Ричардсон написал сценарий для трех сезонов сериала «Два с половиной человека», а также спродюсировал такие проекты, как «Малкольм в центре внимания», «8 простых правил», «Феном», «Эд» и «А что насчет Джоан?».

Афиши: «Два с половиной человека», «Малкольм в центре внимания», «8 простых правил»

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Источник: Новости Ю

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