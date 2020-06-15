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Девушка-боец ММА Джессика Ай забыла сходить в туалет перед поединком и поплатилась

Девушка-боец ММА Джессика Ай забыла сходить в туалет перед поединком и поплатилась

Знаменитая американская девушка-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джессика Ай (15-7) не уложилась в лимит полусредней весовой категории на 90 граммов

Инцидент произошел перед поединком с соотечественницей Синтией Кальвильо на турнире UFC on ESPN 10, который состоится в ночь на воскресенье, 14 июня.

33-летняя спортсменка у себя в Instagram принесла извинения и объяснила такую неудачу тем, что не сходила в туалет перед церемонией взвешивания.

"В зале было холодно, и я замерзла. Сейчас на моем теле вообще нет жира, тем более после весогонки. Я извиняюсь за перевес в 0,2 фунта. У меня от этого даже срывает крышу. Мне следовало пописать, перед тем как вставать на весы", - написала 33-летняя американка.

Девушка-боец ММА забыла сходить в туалет перед поединком и поплатилась

   

Несмотря на провал процедуры взвешивания, бой Ай , который должен стать главным поединком вечера, отменен не будет. Ай оштрафована на 25 процентов от гонорара.

Источник: www.obozrevatel.com/

Новости портала «Весь Харьков»

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