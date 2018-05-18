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Disney выпустил коллекцию одежды и аксессуаров в поддержку ЛГБТ

Disney выпустил коллекцию одежды и аксессуаров в поддержку ЛГБТ

В прошлом году Disney выпустила свой первый подростковый сериал, одним из главных героев которого стал мальчик-гей. Теперь же компания запустила коллекцию для Прайд-парада. В нее вошли футболки, кепки, очки и другие аксессуары радужных цветов с эмблемой Микки Мауса.

Так Disney выступил с благотворительной миссией - с 14 мая по 30 июня компания пожертвует 10% от доходов от онлайн-продаж этой коллекции некоммерческой организации GLSEN, которая поддерживает ЛГБТ-учеников в школах. 

Источник: mediananny.com

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Темы: Disney, лгбт

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