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Для чего нужно солить одежду перед стиркой

Для чего нужно солить одежду перед стиркой

Некоторые хозяйки посыпают солью вещи перед тем, как отправить их в стиральную машинку. Если посолить одежду перед стиркой или добавить соль в барабан стиралки, это поможет вещам сохранить яркость цвета и предотвратит их деформацию. Предварительно посоленные вещи не садятся.

Существуют и другие лайфхаки с солью. Например, с ее помощью можно устранить запах из духовки. Для этого нужно смешать соль с корицей и щедро посыпать этой смесью противень, а потом отправить его в разогретую духовку на пару минут. Затем духовой шкаф останется только протереть изнутри.

Справиться с засором в сливной трубе тоже можно солью. Для этого надо засыпать несколько столовых ложек в трубу и залить большим количеством кипятка. Спустя пару минут проходимость улучшится. Конечно, сильный засор таким образом пробить не выйдет. Но, если ситуация не критичная, то соль прекрасно справится.
 

Источник: bugulma-tatarstan.ru/

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