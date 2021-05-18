Для чего нужны инсектициды

Насекомые могут нанести огромный ущерб саду. Атаке подвергаются как домашние цветы, так и деревья. В борьбе с садовыми вредителями на помощь приходят инсектициды.

Что такое инсектициды

Список вредителей очень длинный. К ним, прежде всего, относятся:

- тли;

- черви;

- паутинные клещи;

- гусеницы.

У каждого вида есть свои любимые растения, и практически каждое дерево или цветок подвержены опасности. Природные методы борьбы с вредителями редко дают желаемый результат. Поэтому все чаще приходится использовать средства защиты растений в виде инсектицидов.

Инсектициды — это химические вещества, которые используются для борьбы с насекомыми-паразитами, уничтожающими растения — как со взрослыми, так и с личинками.

С древних времен предпринимались попытки борьбы с вредителями, в том числе с использованием таких веществ, как:

- сера;

- мышьяк;

- ртуть.

В ХХ веке война с вредителями приобрела массовый характер, и стали появляться синтетические вещества — все более совершенные и направленные на борьбу с отдельными видами насекомых. Сегодня они широко используются в сельском хозяйстве и лесоводстве. Эффективность использования инсектицидов зависит от сезона. Цель состоит в том, чтобы вовремя предотвратить размножение или вылупление насекомых, прежде чем они смогут нанести серьезный вред растениям.

Как пользоваться инсектицидами

Чтобы использование инсектицидов было эффективным, следует правильно выбрать время опрыскивания и химическое средство. В противном случае ваши усилия не дадут ожидаемых результатов. Оптимальное время применения средств защиты растений зависит от характеристик насекомого. Универсально эффективных инсектицидов не существует. Перед использованием препарата внимательно ознакомьтесь с описанием на упаковке. Некоторые вещества работают только в определенном температурном диапазоне и в определенное время года. Также очень важен правильный выбор дозировки. Слишком низкая концентрация может оказаться неэффективной, а слишком высокая — станет ненужным выбросом химикатов в окружающую среду.

Кроме того, большинство инсектицидов не следует использовать во время активности насекомых-опылителей. Также стоит помнить, что быстро размножающиеся насекомые со временем становятся устойчивыми к средствам защиты растений. С каждым следующим поколением их иммунитет повышается. Это означает, что лучше всего будет каждый год чередовать инсектициды. Важный совет для людей, использующих инсектициды, — применяйте средства защиты для лица и кожи, а также избегайте распыления в ветреную погоду.

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