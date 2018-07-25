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Днепразот отправил первую партию жидкого хлора в Харьков

Днепразот отправил первую партию жидкого хлора в Харьков

Предприятие Днепразот отгрузило первую партию жидкого хлора после возобновления работы.

Об этом сообщил представитель предприятия.

Жидкий хлор был отправлен в Харьков.

При этом уточняется, что на данный момент предприятие работает на 10% от своей мощности. Остаются незадействованными производства минеральных удобрений, аммиака и другой продукции предприятия из-за слишком высокой цены на газ и нерентабельности.

Напомним, что 15 июня Днепроазот прекратил свою работу в связи с убыточностью. Предприятие было производителем и поставщиком жидкого хлора и соляной кислоты, которые необходимы для очистки воды.

Позже заместитель директора Европейской Бизнес Ассоциации Светлана Михайловская рассказывала, что Carlsberg Ukraine, Coca-Cola Ukraine и PepsiCo останавливают производство в Украине в связи с прекращением работы завода Днепроазот.

При этом в Carlsberg Ukraine также сообщили, что компания не закрывает завод по производству пива в Украине из-за дефицита хлора, а ждет помощи от правительства для решения этой проблемы.

Также компании Coca-Cola и PepsiCo заявили, что не будут прекращать производство в Украине из-за остановки работы предприятия Днепроазот, что производит хлор для очистки воды.

Впоследствии Днепроазот согласился возобновить производство хлора, но при условии повышения цен на производимую продукцию. Однако Антимонопольный комитет Украины заявил, что предприятие может быть оштрафовано за отказ продавать хлор, необходимый для обеззараживания питьевой воды.

21 июля, Днепроазот возобновило работу хлорной группы цехов.

 

Агентство Телевидения Новости

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