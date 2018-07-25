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Дом Ужасов: в Харькове есть многоэтажка, которую не ремонтировали более 50 лет

Этот дом возвели еще в 1964 году, и с того момента в нем ни разу не делали капитальный ремонт. И это заметно уже с улицы - в доме не осталось ни одного целого крыльца.

Виталий Анашкин, местный житель

 

Разбито крыльцо, машины разбивают, по-видимому,  из почтамта, и вот все побито, не делается ничего, а мы старики, инвалиды - спотыкаемся, никому ничего не надо, в домоуправление звонили, везде, никому, ничего, никак… Падал я, падал, вот здесь, поднимали меня…

 

Подъезд также выглядит, как декорация из фильма ужасов. Всюду - пятна воды, разбитые ступеньки, вывернутые провода и гнилые трубы. Особенно люди жалуются на состояние труб, которые прорывает по паре раз в месяц, и вода затекает в квартиры жителей.

Александр Жорник, местный житель

 

Якщо виникає проблема з трубами, вода змиває всю побілку і руйнується весь дім. - І часто прориває труби? - Кожного місяця, два-три рази є у нас ця проблема, ми викликаємо аварійну групу, вони ставлять латки і від*їзджають, труби - бачите, в якому стані.

 

Проблем добавляет и то, что рядом с домом чуть ли не по крыльцу постоянно ездят машины - место тут очень оживленное, говорят жители злосчастного дома.

Лариса Глубочанская, местная жительница

 

У нас есть Новая Почта и Ресторан у нас есть. Вот Новая Почта - одна машина за другой, загружаются, выгружаются, теперь разбили так дорогу, что ходить больным людям - вы ж видите, сколько у нас пенсионеров, все с палочками. И они уже не могут обходить эти ямы…

 

Местные оббивают пороги всех возможных инстанций, пишут письма, звонят, но, по их словам, адекватного ответа - нет.

Лариса Глубочанская, местная жительница

 

Звонила неоднократно на горячую линию в Киев, теперь надо было мне захватить папку со всеми отписками в горисполком, а там пересылают сюда, в Шевченковский район, а там один ответ - нет денег в этом году. Я понимаю - один год, но это уже не один год, мы обращаемся регулярно с 13-го года

 

У главы местного участка Жилкомсервиса - своя правда. Она уверяет, что коммунальщики делают все, что могут, а на большее денег просто нет.

Надежда Ковтун, председатель местного отделения Жилкомсервиса

 

Мы даем заявку везде, что требуется ремонт, но делается все, при наличии финансирования. То, что зависело от нас: столбики - то что можно было сделать, то, что зависело от нас. Парковки в первоначальном плане не было, но дом строился 50 лет назад, тогда столько машин не было.

 

Есть, правда, и хорошая новость - крыльцо обещают сделать до конца года, и финансирование для этого уже нашли.

А вот кто и когда решит все остальные вопросы жителей - не знает никто.

 

Агентство Телевидения Новости

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