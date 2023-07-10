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Дощ до кінця доби та штормове попередження на вівторок: прогноз по Харківщині

Дощ до кінця доби та штормове попередження на вівторок: прогноз по Харківщині

До кінця доби 10 липня по місту та області очікуються грози. І рівень небезпечності, жовтий.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Міські телеграм-канали вже публікують перші наслідки зливи.

Щодо прогнозу погоди по Харківщині на 11 липня, то 11 липня по місту та області знов очікуються грози, оголошене штормове попередження. І рівень небезпечності, жовтий.

Область: мінлива хмарність. Вночі невеликий, вдень – короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 11-16°, вдень 20-25°.                                                                                                                 

Харків: вночі невеликий короткочасний дощ, вдень помірний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 21-23°.

Агентство Телевидения Новости

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