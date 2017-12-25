Доступное жильё: миссия выполнима?

Я снимал уютную квартиру напротив бассейна имени Клочковой в 14-этажке с пандусом, который изначально в проекте дома не предполагался — жильцы сами его сделали, когда возникла необходимость. Бетонная пологая поверхность с поручнями возле ступеней — можно самому выходить и заходить, чудо инженерной мысли.

И грузовой лифт, который часто ломался, и можно было в маленьком помещеньице полчасика подумать о вечном. Пропустил несколько встреч и запланированных мероприятий. Пришлось модифицировать инвалидную коляску — делать уже, чтобы проходила в двери второго лифта, маленького.

Работающие лифты нужны всем! Доступность для всех!

Соседка по подъезду рассказывала, как она своего мужа, с которым случился инсульт (для него, вроде, пандус и делали), на восьмой этаж на плече тащила.

Недалеко от дома очень удобный и всячески доступный парк Горького. Самая большая вероятность встретить человека на коляске в Харькове, наверное, там. На колесе обозрения есть доступная кабинка номер тридцать шесть. И на «Ромашке» клёво. Рядышком — супермаркет «Дигма» с пологим пандусом и очень удобный Сумской рынок: лифт на второй этаж и даже туалет.

Двери в туалет и ванную в моей квартире были стандартные, приходилось пересаживаться с коляски на стульчик, который стоял с той стороны двери, а со стульчика — дальше.

Разговаривал с владельцами квартиры о возможности расширения дверей, дали добро. И вообще они клёвые ребята! Но пришлось съезжать — квартиру решили продавать.

Это был единственный дом, оборудованный пандусом, в округе. Есть ещё несколько очень дорогих, но архитектурно доступных новостроек. Поспрашивал в доме — никто не сдаёт, спросил у охранника новостроя, в подвале которого мой бассейн. Сказал, дорого.

Стал искать бассейн. План, казалось, простой и понятный: прозвоню бассейны, найду доступный и буду искать жильё поблизости. Сначала подумал про Алексеевку: новостроев много, доступная станция метро. Погуглил — есть бассейн. Позвонил — недоступно.

После прозвона бассейнов район поисков квартиры сузился до Салтовки и Клочков.

Хотелось, конечно, на Салтовку — уж очень мне понравился фитнес-клуб «Аура» и, если бы сдавалась квартира в новострое рядом, было бы здорово.

На сайтах поиска аренды нет никакой информации по поводу доступности домов. Сначала искал в новостроях, но оказалось что «новострой» не равно «доступный». Странно, не правда ли?!

Много, очень много риелторов в нашем городе. Но слово «пандус» знали очень немногие. Теперь — знают. Я беседовал, наверное, с сотней, если не больше. Запрос простой: квартира, в которую я смогу сам попадать, если рядом с бассейном — отлично!

— Да, конечно, перезвоним.

Перезванивали, предлагали отличные варианты на четвёртом этаже пятиэтажки, со «всего лишь» пятью ступеньками в подъезде, с «реечками такими, знаете».

Некоторые владельцы квартир отказывались. Боялись, что я колёсами им паркеты-ламинаты попорчу. Возможно, наверное, но надо очень постараться.

Обратился за помощью к городскому голове. Месяц-полтора звонков разных заместителей глав департаментов, приём у мэра, на котором мне предложили сделать пандус «за неделю», если я найду жильё.

Елена Шингарёва из общественной организации инвалидов «Креавита» передала мне список доступных домов Харькова. Оказалось, у нас всего 17 доступных новостроек и 83 дома, в которых живут люди на колясках. Пандусы при входе везде отличные, но в некоторых есть внутри ступени перед лифтом, хотя и адаптированные откидывающейся конструкцией. 17 + 83 = 100. Сотня доступных домов из двадцати с лишним тысяч.

Поиск расширился до просто высоток с лифтом. Но многие владельцы домов отказывали, как только слышали об установке пандуса — «это же надо будет официально аренду оформлять, налоги платить придётся». Хотя на самом деле всё не так.

Риелтор помогла, нашла квартиру недалеко от бассейна «Місто». Говорит, для неё это было делом чести и натурально танцевала лезгинку, когда мы подписали договор об аренде.

Позвонил в горсовет по поводу пандуса. На следующий день перезвонил глава Шевченковского района и сказал, что представитель управляющей компании дома не желает делать пандус, ссылаясь на всё те же пресловутые «реечки». Общался я и с ней, ведь эти реечки не просто неудобны, они опасны.

Несколько дней переговоров дали результат — повлияло то, что это прямое указание городского головы, хотя и не должна элементарная установка пандуса быть проблемой такого уровня. Пообещали до конца года. И сделали через две недели. Удобно.

Теперь в Харькове 101 доступный дом, и мамы с колясками у подъезда мне улыбаются.

И двери в туалет широкие. Повезло.

Фото Е. Ставицкой со страницы Леонида Балдина в Facebook.

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