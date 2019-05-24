Эксплуатация и преимущества модульных бытовок

Нет ничего более постоянного, чем временное. В какой-то степени эту сентенцию подтверждают временные модульные конструкции UnicontModul – модульное строительство будущего.

Эффективность модульных зданий подтверждается в основных сферах их применения:

- строительные площадки;

- посты охраны;

- торговые точки;

- дачные участки;

- хозяйственные помещения на приусадебных участках.

Впрочем, каждая из них имеет свои особенности, в которых не мешало бы разобраться.

Бытовки-контейнеры. Преимущества

Прочность и долговечность морских контейнеров, которые строились с расчетом на эксплуатацию в условиях влажного и соленого воздуха, подтверждена годами использования. Антикоррозионная обработка силового каркаса способна выдержать долгие годы эксплуатации, а кроме того, частые перевозки с места на место.

Это важно при покупке бытовки для строительных площадок, срок эксплуатации на которых не превышает 5-7 месяцев на одном месте. После консервации и профилактики, которые не требуют почти никаких вложений, бытовка снова готова к использованию.

Универсальные бытовки-контейнеры могут быть оборудованы любым утеплителем, любыми средствами отопления. Кроме того, предусматривается возможность установки универсальных санузлов, душевых кабин, кухонных блоков. Таким образом, покупка контейнера-бытовки решает проблемы с комфортом бригад на месте работы на неограниченный срок.

Исходя из универсальности модуля, отпадают опасения в возможности его использования круглогодично и в любых климатических условиях. Совместимость и унификация блоков гарантируют возможность постройки модулей с неограниченной полезной площадью и вместимостью. Как вариант, можно быстро и недорого организовать отдельные модульные блоки для кухни, столовой, спальни, комнаты отдыха или бани.

Уникальный продукт на рынке, модульные бытовки, можно сравнить только с их предшественниками, военными кунгами и деревянными временными постройками. Недостаток первых — высокая цена. Да и размер такого кунга жестко ограничен советскими ГОСТами. Вторые же страдают от некачественной постройки, невозможности транспортировки и дороговизне древесины.

Медпункты, временные офисы, столовые, торговые точки, любой объект, претендующий на мобильность, сможет с легкостью вписаться в формат модульного здания-контенера, включая постройки до трех этажей включительно.

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