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Еще один город Италии продает дома за один евро

Еще один город Италии продает дома за один евро

Аналогичные объявления распространили в этом году власти коммуны Чинкуэфронди в регионе Калабрия и коммуны Бизачча в регионе Кампания.

На юге Италии администрация города Таранто открыла продажу семи заброшенных домов по цене в один евро. Об этом сообщается на сайте мэрии города во вторник, 18 августа.

Отмечается, что приобретение домов предполагает их полную реконструкцию в соответствии с нормами экологичности и энергосбережения.

По данным местных СМИ, все семь объектов недвижимости находятся в старой исторической части города-порта, история которого берет начало в IX веке до н.э.

Многие итальянские и иностранные инвесторы уже проявили интерес к предложению. Администрация Таранто готова рассматривать проекты реконструкции, заявил мэр города Ринальдо Мелуччи.

Источник: korrespondent.net/

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