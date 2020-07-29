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Facebook выделяет $400 000 на борьбу с ненавистью в сети

Facebook выделяет $400 000 на борьбу с ненавистью в сети

В Канаде будет создана Глобальная сеть борьбы с ненавистью, которая займется поиском стратегий и подходов предотвращения ненависти и экстремизма.

Facebook выделил около 400 тысяч долларов для борьбы с ненавистью в сети. Финансирование получит Технический университет Онтарио в Торонто. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.

Компания передала центру по вопросам ненависти, предрассудков и экстремизма в университете 500 тысяч канадских долларов. Они пойдут на создание Глобальной сети борьбы с ненавистью.

Задачей сети станет изучение ненависти и экстремизма в интернете, а также поиск стратегий для их предотвращения.

Отмечается, что Facebook будет выделять Центру деньги для исследований на протяжении следующих пяти лет. В рамках новой программы университет наймет необходимый штат специалистов для «облегчение глобального партнерства и обмена знаний с фокусом на исследовании».
Источник:  Новости Ю

 

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Темы: соцсети

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