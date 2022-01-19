Где нет воды сегодня в Харькове (адреса)

Сегодня, 19 января, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:30 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Сумская, 53 (стояк), пр. Победы, 72-г (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 29, пр. Победы, 72а, б до 20:00 19.01.22 г.

Киевский район:б-р Мира, 1 (п. №1, стояк) до 20:00 19.01.22 г.

Московский районул. Гарибальди, 2 (п. №2, стояк) до 11:00 19.01.22 г.

Немышлянский район:ул. Ощепкова, 14/2 (п. №4, стояк) до 17:00 19.01.22, ул. Болонская (ч/с), ул. Петрозаводская (ч/с), ул. Дунайская (ч/с), ул. Балканская (ч/с), пр. Тракторостроителей (ч/с), ул. Краснодарская (ч/с), шоссе Салтовское (ч/с) до 20:00 19.01.22 г.

Новобаварский район:ул. Селянская, 76 (п. №1, стояк) до 20:00 19.01.22 г.

Основанский район:ул. Вокзальная, 10 (п. №5, стояк) до 18:00 19.01.22 г., пл. Героев Небесной Сотни (Руднева), 33 (п. №2, стояк), пер. Основянский (п/с), ул. Абумовская (ч/с), пер. Основянский, 31 к 20:00 19.01.22 г.

Слободской район:пр. Гагарина, 165 (корр. №1, п. №1, стояк) до 17:00 19.01.22 г.; ул. Ньютона, 113 (п. №3, стояк) до 20:00 19.01.22 г.

Холодногорский районул. Большая Афанасьевская (Котлова), 232 (п. №1, стояк) до 12:00 19.01.22 г.; ул. Маршала Малиновского, 10/14 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 19.01.22 г.

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