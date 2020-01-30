Грета Тунберг зарегистрирует свое имя как товарный знак

Шведская экоактивистка Грета Тунберг подала заявку на регистрацию в качестве товарного знака своего имени и названия международного общественного движения школьников, которое она инициировала.

Свое решение школьница объяснила тем, что зачастую ее имя используют неправомерно, в частности, в коммерческих целях. По словам Греты, самозванцы представляются ее именем, обращаясь к политикам и СМИ.

К сожалению, все еще есть люди, которые пытаются выдать себя за меня или лживо заявляют, что они “представляют” меня, чтобы общаться с известными людьми, политиками, СМИ, деятелями искусства и так далее”, — сообщила Тунберг в своем Instagram.

Также Тунберг зарегистрирует в качестве товарных знаков движение Fridays For Future и его шведское название Skolstrejk for klimatet.

Напомним, в прошлом году активистка стала человеком года по версии журнала Time. Грета Тунберг прославилась после своей эмоциональной речи в ООН в сентябре 2019 года.

Кроме того, Леонардо Ди Каприо встретился с юной шведской эко-активисткой Гретой Тунберг.

Что интересно, сервис Hulu выпустит фильм о известной 16-летней эко-активистке Грете Тунберг.

Источник: lemonade.style/

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