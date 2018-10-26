Гриценко призвал ректора НЮУ им. Ярослава Мудрого лично озвучить причину отказа Вакарчуку

Лидер "Гражданской позиции" указал Тацию на высокие репутационные риски в связи с инцидентом в Харькове.

Гриценко напомнил бессменному ректору Харьковской юракадемии Тацию о ценностях академического сообщества

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценкопублично обратился к ректору Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого Василию Тацию с призывом назвать причину отказа предоставить помещение для мероприятия с участием музыканта и общественного деятеля Святослава Вакарчука. Политик подчеркнул, что отсутствие комментариев со стороны администрации вуза нанесет серьезный удар по ее репутации.

"Прошу обнародовать Вашу личную оценку случившегося. Если отказ Святославу Вакарчуку вызван имеющимся или вероятным давлением на руководство университета со стороны власти, то, прошу Вас, не молчите - открыто сообщите об этом общественности", - говорится в открытом письме Гриценко к Тацию, опубликованном на странице политика в Facebook вечером в четверг, 25 октября.

Политик добавил, что инцидент с Вакарчуком в Харькове многими был воспринят как возвращение к "не самым лучшим временам нашей истории".

"Временам, когда в угоду или по прямому указанию власти перед ее политическими оппонентами закрывались двери институций, которые по своей сути и по закону должны быть независимыми и свободными", - пояснил Гриценко.

Лидер "Гражданской позиции" указал на участившиеся случаи попыток административного давления на членов партии и попытки срыва мероприятий с участием оппозиционных политиков.

"Сейчас действительно оппозиционным политикам, в том числе и мне, закрыт доступ к средствам массовой информации, контролируемым властью и олигархами, которые поддерживают нынешний режим… Убежден, что в условиях ползучей ревизии нынешними властями достижений Революции Достоинства украинские университеты должны неприступными крепостями стоять на защите свободной мысли, прав и свобод граждан. Эту позицию разделяют большинство наших ученых", - подчеркнул Гриценко.

С 1987 года ректором НЮУ им. Ярослава Мудрого является Василий Таций - академик Национальной академии наук, почетный президент Академии правовых наук Украины, Герой Украины и полный кавалер ордена князя Ярослава Мудрого. В 1990-1991 годах Таций был членом Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза, а в 2004 году - возглавил избирательный штаб Виктора Януковича в Харьковской области.

Как сообщалось, руководство НЮУ им. Ярослава Мудрого отказалось предоставлять ранее обещанное помещение для проведения встречи Святослава Вакарчука с юридическим сообществом. По словам певца, договоренность с руководством вуза была достигнута, и был подписан соответствующий договор, но в последний момент администрация внезапно изменила свое решение, не назвав весомых причин.

Встреча Вакарчука с юристами в Харькове, запланированную на 29 октября, перенесли в другой конференц-зал.

В НЮУ им. Ярослава Мудрого заверили, что отказали Вакарчуку не по политическим мотивам, а в связи с предстоящими проверками Фонда госимущества.

Несмотря на то, что Святослав Вакарчук не подтвердил свои намерения баллотироваться на пост президента, социологи включают его в опросные листы для замера электоральных настроений украинцев.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы президентские выборы в Украине проходили в середине июня, то за Святослава Вакарчука проголосовали бы 5,9% избирателей.

Источник: http://zn.ua

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