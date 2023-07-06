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Гвардійці 5-ї Слобожанської бригади нищать ворога у Серебрянському лісі

Гвардійці 5-ї Слобожанської бригади нищать ворога у Серебрянському лісі

Днями окупанти силами 80-ї танкової бригади зс рф намагалися здійснити масовану атаку в районі Серебрянського лісництва на Луганщині.

Про це повідомляється на сторінці 5 Слобожанської бригади НГУ у Фейсбуці.

Незважаючи на довготривалу артилерійську підготовку та застосування противником двох танків та однієї БМП, підрозділи 5-ї Слобожанської бригади не лише втримали позиції, але й завдали ворогу значних втрат.

Так, за даними аеророзвідки, було вбито близько 30 російських солдатів, підбито один танк, у полон взято одного російського танкіста.

Агентство Телевидения Новости

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