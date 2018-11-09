Харьковские теплосети планируют очередное повышение тарифов. Открытое обсуждение – 12 ноября

Коммунальное предприятие «Харьковские тепловые сети» планирует поднять тарифы на отопление и горячую воду на 23-25%. Открытое обсуждение по вопросу необходимости изменения стоимости услуг пройдет 12 ноября в 14:00 по адресу: ул. Мефодиевская, 11, актовый зал предприятия.

Новая цена сформирована с учетом тарифов, которые Национальная комиссия, регулирующая сферы энергетики и коммунальных услуг, утвердила на открытом заседании 30 октября.

Согласно изменениям, тариф на отопление составит:

для абонентов жилых домов с домовыми и квартирными счетчиками — 1 639 гривен 92 копейки за гигакалорию (по утвержденному НКРЭКУ тарифу – 1 307 гривен 39 копеек; повышение на 25,4 % );

); для жителей квартир и домов без счетчиков — 41 гривна 94 копейки за один квадратный метр в месяц (по утвержденному НКРЭКУ тарифу — 33 гривны 44 копейки; повышение на 25,4 %).

Цена за услугу для религиозных учреждений увеличится на 82,3% и составит 1 306 гривен 93 копейки. Для бюджетных учреждений и прочих потребителей тариф снизится на 15% и 15,6% – 1 595 гривен 60 копеек и 1 532 гривны 31 копейка.

Тариф на горячее водоснабжение:

для жителей с подключенными полотенцесушителями – 99 гривен 34 копейки за один кубометр (по утвержденному НКРЭКУ тарифу – 80 гривен 71 копейка; повышение на 23,1 % );

); без полотенцесушителей – 92 гривны (по утвержденному НКРЭКУ тарифу – 74 гривны 85 копеек; повышение на 22,9 %).

Основные причны, указанные в обосновании изменения цен на услуги:

увеличение на 7% стоимости холодной воды для отопления;

включение в структуру тарифов затрат на покрытие убытков, возникших за период рассмотрения и обнародования новых цен;

изменение стоимости тепловой энергии на филиале ТЭЦ-3.

Ссылка на полный текст документа здесь.

В пресс-службе «ХТС» отказались обсуждать ситуацию.

«Я никак не могу прокомментировать никакие тарифы, потому что у нас 12 числа будут слушания. Все вопросы готовьте, руководство ответит на них», – сказала пресс-секретарь предприятия Татьяна Чуйкова.

КП «ХТС» также планирует на 27% повысить для населения цены на выработку электрической и тепловой энергии на ТЭЦ-3. Открытое обсуждение по этому вопросу состоится 12 октября в 13:00.

Для участия в обсуждениях необходимо подать до 12 ноября заявку в письменном или электронном виде (по адресу: ул. Мефодиевская, 11, или на электронный адрес hts@hts.kh.ua) с отметкой «участие в обсуждении тарифов». В заявлении нужно указать фамилию, имя и отчество (для юридического лица – полное наименование) и контактные телефоны для обратной связи.

Источник: nakipelo.ua

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