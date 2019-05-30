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Харків’ян запрошують на благодійний концерт (ВІДЕО)

Харків’ян запрошують на благодійний концерт (ВІДЕО)

Кошти від продажу квитків спрямують на розвиток адаптаційного центру для молоді з інвалідністю “Летючий будинок”.

У чотирикімнатній квартирі біля проспекту Гагаріна все адаптовано для людей з інвалідністю. Меблі та техніка розраховані на невеликий зріст та особливі потреби чотирьох дівчат. Вони самотужки займаються домашнім господарством та вчаться в різних вишах міста. Олена розповідає: переїхала зі зйомної квартири і це місце стало для неї справжнім домом.

Олена Куц, вихованка адаптаційного центру для людей з інвалідністю

Мы устраиваем различные вечера. Например, музыкальные, приходила наша подруга и пела свои песни. Или же приглашаем лекторов, которые рассказывают о философии, фильмах, то есть это тоже очень интересно.

Дівчина каже: зустрічі влаштовують у гостьовій кімнаті. На великому дивані може розміститися до 20 людей. Вихованка центру Юлія захоплюється творчістю. Найбільше полюбляє працювати з бісером.

Юлія Золотарьова, вихованка адаптаційного центру для людей з інвалідністю

Меня вдохновляет этим заниматься. Делала брошечку. С начало рисуется рисунок, а потом его обшивают бисером. И получается такой красивый цветочек.

У Харкові першого червня в День захисту дітей відбудеться благодійний концерт. Виступатимуть артисти італійської опери Теatro alla Scala. Кошти підуть на підтримку та розширення адаптаційного центру для молоді з інвалідністю “Летючий дім».

Анастасія Золотова, директорка громадської організації

Это дом, который дарит возможность таким ребятам, у которых не было родителей и которые имеют определенную инвалидность. Дарит возможность учиться в университетах. Они могут жить здесь 5-6 лет пока учатся в университетах.Они здесь получают курс адаптации, психологической поддержки, дружбы, культурное развитие.

Зараз у представників громадської організації є мета – зібрати достатньо коштів на розширення адаптаційного центру та запросити нових вихованців.

Здесь будет инклюзивная кухня для ребят с инвалидностью, кулинарные мастер-классы. Здесь у нас будет зона студийная для учебы. Возможность посещения всевозможных курсов для ребят с инвалидностью и сирот. С экраном. Всех ждем.

Новий центр планують відкрити вже восени.

Источник: objectiv.tv

Автор: Олена Верекомська

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