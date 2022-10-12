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Харківські поліцейські доставили до лікарні хлопця, який жебракував біля метро

Харківські поліцейські доставили до лікарні хлопця, який жебракував біля метро

Хлопця виявили працівники сектору ювенальної превенції Харківського райуправління поліції № 3 під час несення служби.

11-річний підліток біля станції метро Наукова знаходився без дорослих та займався жебрацтвом. Він мав неохайний вигляд, замерз та кашляв. Поліцейські доставили дитину до медичного закладу.

Правоохоронці встановили, що дитина перебуває в місті Харкові з бабусею. З матір’ю зв’язку немає.

Поліцейські передали дитину до медичного закладу. На теперішній час юнак знаходиться під наглядом лікарів та проходить курс лікування.

Агентство Телевидения Новости

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