Харківські поліцейські вилучили у чоловіка 160 «закладок»

Громадянина затримали у Шевченківському районі міста за підозрою у розповсюдженні наркотичного засобу.

Про це повідомляє поліція Харківській області.

Побачивши поліцейських, той почав ховати щось у своїх речах, тому працівники поліції охорони вирішили перевірити його документи.

Під час спілкування 21-річний мешканець Харківської області повідомив, що має у наплічнику кілька десятків згортків з речовиною хімічного походження «солі».

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Харківського районного управління поліції № 3.

Під час огляду місця події поліцейські виявили ще більше сотні згортків зеленого кольору. Загалом вилучено 160 «закладок».

Речові докази направлені на експертне дослідження.

Максимальне покарання передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.

Агентство Телевидения Новости