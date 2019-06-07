Харківські школяри у день еколога співали разом з “співочими терасами”

День еколога 5 червня учні та учениці Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №122 відсвяткували в найзеленішому куточку області — Краснокутському дендропарку. Школа, відома своїми екологічними ініціативами та проектами, відправила вихованців на екскурсію до одного з найстаріших дендропарків України. Поїздку організували за підтримки Державної екологічної інспекції у Харківській області.

“День еколога є важливою датою, яка має постійно нагадувати кожному жителю області про значний природній потенціал Харківщини, — пояснює свою участь у проекті керівник Державної екологічної інспекції у Харківській області Євген Оберемок. — Дуже важливо ще з шкільних років наочно побачити, якими природні багатства має наша область і почати розвивати власну екологічну культуру”.

У Краснокутському дендропарку можна побачити не тільки рослини, притаманні Слобожанщині, але й екзотичні види, як, наприклад, лотоси, ліани, канадські ялини, барбариси, китайський ясен, віргінський ялівець, корабельне, олівцеве і навіть оцтове дерево. Найстарішим “мешканцем” серед них є сріблястий клен, який висадили на Харківщині канадці ще в 1805 році, невдовзі після заснування парку Іваном Каразіним — братом Василя Каразіна, засновника Харківського національного університету.

“Тут дуже красиво. Діти слухали лекцію, фотографувалися, дізнавалися різні легенди та факти, — розповідає про поїздку вчителька біології школи №122 Лариса Олійник. — А ще, звісно побігали досхочу”. За словами педагогині, школа послідовно виховує у дітей екологічну свідомість, звичку примножувати природні скарби. Наприклад, в цьому році школяри власноруч посадили 50 туй, ялівці, спіреї, айстри.

Про поїздку з вдячністю розповідає учень 8-Б класу Вадим Олексєєнко: “Я дуже люблю подорожувати, а тут ми не тільки розважалися, а ще й побували на дивовижних ”співочих терасах”. Співочі тераси — архітектурна пам’ятка у селі Городнє Краснокутського району. Це — фруктовий сад у формі амфітеатру, збудований наприкінці XIX століття на замовлення підприємця Павла Харитоненка. Зараз дерева тут не ростуть, а по дренажних трубах, які мали зрошувати тропічні дерева, віє вітер. Саме тому вони “співають”.

“Мені найбільше сподобалося співати з ними пісні, — каже Поліна Меняйло з 4 класу. — Я б сюди із задоволенням приїхала ще з батьками”.

Поїздка завершилась куштуванням смаколиків, спортивними іграми на свіжому повітрі та врученням на згадку вихованцям школи пам’ятних подарунків.

Довідка.

15 грудня 1972 року Генеральна Асамблея ООН оголосила 5 червня Всесвітнім днем навколишнього середовища (Днем еколога). Нагадаємо, що природньо-заповідний фонд Харківської області налічує 246 заповідних територій та об’єктів, серед яких національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, численні заказники, заповідні урочища та пам’ятки природи.

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