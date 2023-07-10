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Харківським рятувальникам почали надходити перші повідомлення про повалені дерева (оновлюється)
10 липня станом на 18:50 харківські рятувальники виїжджали на виклики з приводу повалених внаслідок негоди дерев два рази.
Про це повідомив речник ДСНС Харківської області Євген Василенко.
Так, на проспекті Перемоги навпроти будинку №70 впало дерево на автомобілі. Пошкоджено 3 автівки. На місце направлено 2 відділення ДСНС. Також на проспекті Перемоги, 76, на трамвайні колії впало дерево. Направлено одне відділення ДСНС.
Інформація оновлюється.