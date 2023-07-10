Інше
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:19
Просмотров: 177

Харківським рятувальникам почали надходити перші повідомлення про повалені дерева (оновлюється)

Харківським рятувальникам почали надходити перші повідомлення про повалені дерева (оновлюється)

10 липня станом на 18:50 харківські рятувальники виїжджали на виклики з приводу повалених внаслідок негоди дерев два рази.

Про це повідомив речник ДСНС Харківської області Євген Василенко.

Так, на проспекті Перемоги навпроти будинку №70 впало дерево на автомобілі. Пошкоджено 3 автівки. На місце направлено 2 відділення ДСНС. Також на проспекті Перемоги, 76, на трамвайні колії впало дерево. Направлено одне відділення ДСНС.

Інформація оновлюється.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 