«Харківводоканал»: відремонтовано трубопровід у Холодногірському районі

Аварійні бригади КП «Харківводоканал» усунули пошкодження на трубопровіді холодного водопостачання у Холодногірському районі, повідомив начальник Холодногірського району служби зовнішніх водопровідних мереж Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» Олександр Сірко.

За його словами, аварійні бригади виїхали на місце одразу після отримання заявки, локалізували протікання та повністю відновили водопостачання.

Олександр Сірко повідомив, що ситуація у місті залишається складною, вибухи ушкоджують об’єкти підприємства, і, відповідно, надходить багато заявок від абонентів. На всі звернення намагаються реагувати своєчасно.

«Робимо все швидко, якісно та надійно. Нам поставили завдання забезпечити харків’ян водою, і ми його виконуємо», – наголосив начальник районної служби зовнішніх водопровідних мереж.

За інформацією диспетчерської служби Комплексу «Харківводопостачання», вчора, 18 березня, аварійні бригади виконали ремонтні роботи на мережах у Основ’янському, Шевченківському, Московському, Немишлянському, Новобаварському районах. Крім того, у Київському та Слобідському районах міста відновили оглядові колодязі.

Сьогодні бригади комплексу взяли в роботу аварійні ділянки на зовнішніх мережах водопостачання у Московському, Немишлянському, Основ’янському та Київському районах. Оглядові колодязі ремонтують у Шевченківському та Новобаварському районах.

Агентство Телевидения Новости