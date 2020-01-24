Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:49
Просмотров: 61

Хоакин Феникс сразу после премии Гильдии киноактеров отправился спасать свиней

Хоакин Феникс сразу после премии Гильдии киноактеров отправился спасать свиней

Вечером 19 января состоялась ежегодная церемония вручения премии Гильдии киноактеров (SAG Awards). Она прошла в Лос-Анджелесе в 26-й раз. В числе гостей мероприятия был и Хоакин Феникс. Пришел он на церемонию как номинант в категории «Лучшая мужская роль», а ушел уже лауреатом и с почетной статуэткой — награду ему принесла роль в фильме «Джокер».

Сразу после церемонии Хоакин отправился на мероприятие зоозащитной организации Los Angeles Animal Save. В отличие от церемонии SAG Awards, сбор участников митинга проходил не в красивых стенах театра Shrine Auditorium, а на скотобойне. В тот вечер туда должны были свезти свиней на забой. Чтобы поприсутствовать на этом мероприятии, Феникс отказался от приглашений на ряд вечеринок, в том числе той, что устраивал Netflix.

Вместе с другими активистами Хоакин поил животных. К слову, делал это актер в своем знаменитом смокинге Stella McCartney. Напомним, ранее Феникс объявил, что будет надевать один и тот же смокинг на все киноцеремонии этого наградного сезона. Делает это он для того, чтобы привлечь внимание к идее разумного потребления, а также к негативному влиянию перепроизводства одежды на окружающую среду.

На скотобойне Хоакин дал небольшое интервью блогеру и активисту Джейн Велез-Митчелл. Она отметила, что актер регулярно посещает подобные мероприятия, а он рассказал, зачем ему все это нужно:

Многие не знают о пытках и жестоких убийствах, которые стали нормой для молочной и мясной промышленности. Я видел это своими глазами, так что я должен быть здесь. У нас есть моральные обязательства, мы должны говорить об этом и показывать настоящее положение дел. С афиш ферм и ресторанов, с этикеток контейнеров с мясом нам рассказывают о счастливой жизни животных на производствах, но это ложь. Я думаю, люди должны знать правду, а мы обязаны ее показывать. Те из нас, кто видел реальное положение дел, должны говорить громко, у нас просто нет другого выбора. Так что я обязан быть здесь!

Сам Хоакин уже много лет придерживается веганской диеты. Он не употребляет ни мясной, ни молочной продукции. Таких же убеждений придерживается и его нынешняя возлюбленная, актриса Руни Мара. Кроме того, актер является членом организаций «В защиту животных» и «Люди за этичное обращение с животными».

Актер вообще частый гость мероприятий в защиту окружающей среды и животных. 10 января Хоакин появился среди участников экозабастовки у стен Конгресса США. Встав плечом к плечу с инициатором демонстрации Джейн Фондой и кинорежиссером Мартином Шином, Хоакин выступил с речью, призывая собравшихся встать на «зеленый путь» и отказаться от мяса:

В борьбе с изменением климата есть то, что каждый из вас может сделать прямо сегодня. Нужно лишь сделать правильный выбор в том, что вы потребляете.
Источник:  Новости Ю

 

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Правила жизни и успеха актрисы Мерил Стрип
Сегодня 10:09    69
Поход в кинотеатр положительно воздействует на здоровье
Сегодня 09:59    70
Почему пересыхают водоемы и колодцы на Харьковщине?
Сегодня 08:07    222
Украинская актриса Ирма Витовская раскритиковала юмор «Квартал 95»
23.01.2020 09:51    413
Доказано, что зрелищные фильмы и ужастики полезны для сердца и мозга
23.01.2020 09:11    113
Банки обеспокоились изменением климата и опубликовали доклад «Зеленый лебедь»
23.01.2020 08:38    148
России грозят пожары и нехватка продовольствия из-за отсутствия снега
23.01.2020 07:43    171
Риз Уизерспун вышла на красную дорожку в наряде с разрезом до бедра
22.01.2020 09:51    292
Грета Тунберг выступила в Давосе: Осталось меньше 8 лет для спасения планеты
22.01.2020 09:11    167
5 фильмов Федерико Феллини, которые стоит посмотреть каждому
21.01.2020 10:38    242
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 