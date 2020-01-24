Хоакин Феникс сразу после премии Гильдии киноактеров отправился спасать свиней

Вечером 19 января состоялась ежегодная церемония вручения премии Гильдии киноактеров (SAG Awards). Она прошла в Лос-Анджелесе в 26-й раз. В числе гостей мероприятия был и Хоакин Феникс. Пришел он на церемонию как номинант в категории «Лучшая мужская роль», а ушел уже лауреатом и с почетной статуэткой — награду ему принесла роль в фильме «Джокер».

Сразу после церемонии Хоакин отправился на мероприятие зоозащитной организации Los Angeles Animal Save. В отличие от церемонии SAG Awards, сбор участников митинга проходил не в красивых стенах театра Shrine Auditorium, а на скотобойне. В тот вечер туда должны были свезти свиней на забой. Чтобы поприсутствовать на этом мероприятии, Феникс отказался от приглашений на ряд вечеринок, в том числе той, что устраивал Netflix.

Вместе с другими активистами Хоакин поил животных. К слову, делал это актер в своем знаменитом смокинге Stella McCartney. Напомним, ранее Феникс объявил, что будет надевать один и тот же смокинг на все киноцеремонии этого наградного сезона. Делает это он для того, чтобы привлечь внимание к идее разумного потребления, а также к негативному влиянию перепроизводства одежды на окружающую среду.

На скотобойне Хоакин дал небольшое интервью блогеру и активисту Джейн Велез-Митчелл. Она отметила, что актер регулярно посещает подобные мероприятия, а он рассказал, зачем ему все это нужно:

Многие не знают о пытках и жестоких убийствах, которые стали нормой для молочной и мясной промышленности. Я видел это своими глазами, так что я должен быть здесь. У нас есть моральные обязательства, мы должны говорить об этом и показывать настоящее положение дел. С афиш ферм и ресторанов, с этикеток контейнеров с мясом нам рассказывают о счастливой жизни животных на производствах, но это ложь. Я думаю, люди должны знать правду, а мы обязаны ее показывать. Те из нас, кто видел реальное положение дел, должны говорить громко, у нас просто нет другого выбора. Так что я обязан быть здесь!

Сам Хоакин уже много лет придерживается веганской диеты. Он не употребляет ни мясной, ни молочной продукции. Таких же убеждений придерживается и его нынешняя возлюбленная, актриса Руни Мара. Кроме того, актер является членом организаций «В защиту животных» и «Люди за этичное обращение с животными».

Актер вообще частый гость мероприятий в защиту окружающей среды и животных. 10 января Хоакин появился среди участников экозабастовки у стен Конгресса США. Встав плечом к плечу с инициатором демонстрации Джейн Фондой и кинорежиссером Мартином Шином, Хоакин выступил с речью, призывая собравшихся встать на «зеленый путь» и отказаться от мяса:

В борьбе с изменением климата есть то, что каждый из вас может сделать прямо сегодня. Нужно лишь сделать правильный выбор в том, что вы потребляете.

Источник: Новости Ю

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