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Японцы теперь носят с собой карманные биде
У японцев, которые так любят свои навороченные диво-унитазы, теперь принято носить с собой карманные биде, чтобы подмываться где и когда угодно.
Туалетная подмывашка за $2,70 представляет собой коробочку с соплом и кнопочкой. Нажимаешь кнопку, опускаешь биде в воду, отпускаешь кнопку и жидкость втягивается в эластичную емкость.
Нажимаешь на кнопку и коробочка выдает струю воду для подмывания. Пары нажатий достаточно, чтобы освежить свои дела.
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