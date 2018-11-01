Японцы теперь носят с собой карманные биде

У японцев, которые так любят свои навороченные диво-унитазы, теперь принято носить с собой карманные биде, чтобы подмываться где и когда угодно.



Туалетная подмывашка за $2,70 представляет собой коробочку с соплом и кнопочкой. Нажимаешь кнопку, опускаешь биде в воду, отпускаешь кнопку и жидкость втягивается в эластичную емкость.



Нажимаешь на кнопку и коробочка выдает струю воду для подмывания. Пары нажатий достаточно, чтобы освежить свои дела.









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Новости портала «Весь Харьков»