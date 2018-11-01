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Японцы теперь носят с собой карманные биде

Японцы теперь носят с собой карманные биде

У японцев, которые так любят свои навороченные диво-унитазы, теперь принято носить с собой карманные биде, чтобы подмываться где и когда угодно.

Туалетная подмывашка за $2,70 представляет собой коробочку с соплом и кнопочкой. Нажимаешь кнопку, опускаешь биде в воду, отпускаешь кнопку и жидкость втягивается в эластичную емкость.

Нажимаешь на кнопку и коробочка выдает струю воду для подмывания. Пары нажатий достаточно, чтобы освежить свои дела.

Японцы теперь носят с собой карманные биде
Японцы теперь носят с собой карманные биде
Японцы теперь носят с собой карманные биде
Японцы теперь носят с собой карманные биде

Источник:

Новости портала «Весь Харьков»

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